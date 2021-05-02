Son dakika spor haberi: Atiba Hutchinson Beşiktaş'ta kalacak mı? Hatayspor maçı sonrası açıkladı

"HENÜZ HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"

"Henüz hiçbir şey bitmedi. Şampiyon olmamız için 4 puan daha gerekiyor. Biz bildiğimiz gibi oynamaya devam edeceğiz. Çok iyi bir takımız. Bu sezon performansımızda takım olmamızın çok önemli etkisi var."