02 Mayıs 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Atiba Hutchinson Beşiktaş'ta kalacak mı? Hatayspor maçı sonrası açıkladı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Hatayspor'u 7-0 mağlup eden Beşiktaş'ta tecrübeli futbolcu Atiba Hutchinson, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kanadalı oyuncu, takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili de konuştu.

Son dakika spor haberi: Atiba Hutchinson Beşiktaş'ta kalacak mı? Hatayspor maçı sonrası açıkladı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.05.2021

'in 39. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede , Vodafone Park'ta 'u konuk etti.

Son dakika spor haberi: Atiba Hutchinson Beşiktaş'ta kalacak mı? Hatayspor maçı sonrası açıkladı

Siyah-beyazlılar, rakibini Larin (4), Akintola (k.k.), N'Koudou ve Rıdvan Yılmaz'ın golleriyle 7-0 mağlup ederek Galatasaray derbisi öncesi haftayı kayıpsız kapattı.

Son dakika spor haberi: Atiba Hutchinson Beşiktaş'ta kalacak mı? Hatayspor maçı sonrası açıkladı

'ta bu sezon gösterilen başarılı performansın mimarlarından olan , mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberi: Atiba Hutchinson Beşiktaş'ta kalacak mı? Hatayspor maçı sonrası açıkladı

NTV'ye konuşan Kanadalı oyuncu, henüz şampiyon olmadıklarını ve son 3 maçı da kazanmak istediklerini söyledi.

Son dakika spor haberi: Atiba Hutchinson Beşiktaş'ta kalacak mı? Hatayspor maçı sonrası açıkladı

Sezon sonunda futbolu bırakıp bırakmayacağı ile ilgili de konuşan 38 yaşındaki futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

Son dakika spor haberi: Atiba Hutchinson Beşiktaş'ta kalacak mı? Hatayspor maçı sonrası açıkladı

"HENÜZ HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"

"Henüz hiçbir şey bitmedi. Şampiyon olmamız için 4 puan daha gerekiyor. Biz bildiğimiz gibi oynamaya devam edeceğiz. Çok iyi bir takımız. Bu sezon performansımızda takım olmamızın çok önemli etkisi var."

Son dakika spor haberi: Atiba Hutchinson Beşiktaş'ta kalacak mı? Hatayspor maçı sonrası açıkladı

"1 YIL DAHA OYNAMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

"Açıkcası 1 yıl daha oynamayı düşünüyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Sezon sonunda kulüp ile bu konuyu görüşeceğim. Hâlâ sahada olup, mücadele edecek gücü kendimde hissediyorum."

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