07 Mayıs 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! "Fatih hoca tabii ki alkışlayacak!"

Çebi'den flaş sözler! Fatih hoca tabii ki alkışlayacak!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 Giriş Tarihi: 07.05.2021

Başkanı , derbisi öncesi flaş açıklamalarda bulundu. Çebi, 'in "Kaybedersek Beşiktaş'ı alkışlarız" sözleriyle ilgili " olması gerekeni söylemiş, tabii ki alkışlayacak" dedi. İşte Beşiktaş Başkanı'nın tüm açıklamaları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

'in 40. haftasında deplasmanında boy gösterecek olan 'ta Başkan , açıklamalarda bulundu.

Derbilerin farklı bir atmosferde oynandığını belirterek sözlerine başlayan Çebi, "Galatasaray güçlü bir takım. Şampiyon olmadan oldum demek doğru değil. Rakiplerimize saygımız var. Şu anda sadece lideriz ve henüz şampiyon olmadık. Umarım bu maçlardan sonra matematiksel olarak ihtiyaç olduğumuz puanları alarak şampiyonluğumuzu ilan ederiz. Bu oluşana kadar şampiyon değiliz, ayaklarımızı yere basmayı biliyoruz. Bu maçın da önemini de, Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia ve takım olduğunu da biliyoruz. Ama ben hocama ve futbolcularıma güveniyorum. İçimde huzur var ve kendimi iyi hissediyorum. Derbiyle ilgili bunu söylemek istiyorum" diye konuştu.

"FATİH TERİM TABİİ Kİ ALKIŞLAYACAK"

Geçtiğimiz hafta karşılaşmasının ardından Beşiktaş maçıyla ilgili olarak yorum yapan Direktörü , "Derbiyi kazanmak istiyoruz ama kazanamazsak da geçeriz kenara ve Beşiktaşlı dostlarımızı alkışlarız" ifadelerini kullanmıştı. Bu konu hakkında konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Fatih Terim tabii ki alkışlayacak, başka ne yapacak ki. Yapacağını ve yapılması gerekeni söylemiş , eklenecek bir şey yok. Kazanırsak tabii ki alkışlayacak" dedi.

Kadın takımının ligi şampiyon olarak tamamlamasıyla alakalı ise Başkan Çebi, "Kadınlarımız bizim için berekettir ve önemlilerdir. Onların kupasıyla başlamak umarım bize şans getirir" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Ahmet Nur Çebi: Fatih Terim tabii ki alkışlayacak

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