01 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta alkışlar Rachid Ghezzal’a! İşte Avrupa'dan gelen o övgü...

Avrupa'dan da Ghezzal'a bir alkış!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

'de lider konumda bulunan ve şampiyonluğa oldukça yaklaşan 'ta, bu başarının en önemli pay sahiplerinden birisi de . Yıldız oyuncu özellikle son haftalarda sakatlıklarla boğuşan 'da, gösterdiği performansla 'sihirbaz' lakabının hakkını verdi. Cezayirli oyuncuya bir övgü de Avrupa'dan geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Siyah-Beyazlılarda son haftaların parlayan yıldızı Ghezzal'a, Avrupa'dan da övgüler gelmeye devam ediyor. Goal Fransa'nın Cezayirli editörü Naim Beneddra, Süper Lig'in asist kralı Ghezzal'ın performansını değerlendirdi. Beneddra, 'ın Süper Lig'de başardıklarının sürpriz olduğunu belirtti. "Fiorentina ve Leicester'daki başarısız dönemlerinden sonra, bu sezon Türkiye'de başardıkları, hem Cezayirliler için hem de onu uzun zamandır takip edenler için bile şaşırtıcı" diyen Beneddra, "Süper Lig'de daha önce gibi başarılı oyuncular olsa bile Cezayirliler, Ghezzal'ın yabancı bir ligde başarılı olmasına alışkın değiller. Bu nedenle, 28 yaşındayken kariyerinin yönünü, niteliklerine uygun bir lige çevirdiğini görmek hoş bir sürpriz. 'daki en iyi yıllarının seviyesine yeniden geliyor" dedi.

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