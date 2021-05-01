Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan ve şampiyonluğa oldukça yaklaşan Beşiktaş'ta, bu başarının en önemli pay sahiplerinden birisi de Rachid Ghezzal. Yıldız oyuncu özellikle son haftalarda sakatlıklarla boğuşan Kartal'da, gösterdiği performansla 'sihirbaz' lakabının hakkını verdi. Cezayirli oyuncuya bir övgü de Avrupa'dan geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Siyah-Beyazlılarda son haftaların parlayan yıldızı Ghezzal'a, Avrupa'dan da övgüler gelmeye devam ediyor. Goal Fransa'nın Cezayirli editörü Naim Beneddra, Süper Lig'in asist kralı Ghezzal'ın performansını değerlendirdi. Beneddra, Rachid Ghezzal'ın Süper Lig'de başardıklarının sürpriz olduğunu belirtti. "Fiorentina ve Leicester'daki başarısız dönemlerinden sonra, bu sezon Türkiye'de başardıkları, hem Cezayirliler için hem de onu uzun zamandır takip edenler için bile şaşırtıcı" diyen Beneddra, "Süper Lig'de daha önce Feghouli gibi başarılı oyuncular olsa bile Cezayirliler, Ghezzal'ın yabancı bir ligde başarılı olmasına alışkın değiller. Bu nedenle, 28 yaşındayken kariyerinin yönünü, niteliklerine uygun bir lige çevirdiğini görmek hoş bir sürpriz. Lyon'daki en iyi yıllarının seviyesine yeniden geliyor" dedi.

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