01 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Hatayspor maçının VAR'ı belli oldu!

Beşiktaş - Hatayspor maçının VAR'ı belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

'de lider , 39.haftada sahasında Atakaş 'u konuk edecek. Kritik randevu öncesi maçın VAR hakemi açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

- karşılaşmasının VAR hakemi oldu.

AVAR'da ise yer alacak.

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