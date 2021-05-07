07 Mayıs 2021, Cuma
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Son dakika Beşiktaş haberi | Ahmet Nur Çebi: Fatih Terim tabii ki alkışlayacak
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu. Fatih Terim’in “Kaybedersek Beşiktaş’ı alkışlarız” ifadeleriyle ilgili, “Tabii ki alkışlayacak. Fatih hoca yapılması gerekeni söylemiş, eklenecek bir şey yok” diyen Çebi, Galatasaray maçıyla alakalı da “Sergen hocama ve futbolcularıma güveniyorum” cümlelerine yer verdi.
07.05.2021
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