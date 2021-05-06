06 Mayıs 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yönetiminden Aboubakar'a mesaj! "Galatasaray derbisinde çık oyna"

Camiadan Aboubakar'a mesaj! Derbide çık oyna
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.05.2021

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda belki de final maçı olacak olan bu derbi öncesinde, siyah beyazlı camiada gözler Vincent 'a çevrildi. Yıldız oyuncunun sözleşmesinin uzaması sebebiyle de oynamadığı iddia edilirken camia oynaması yönünde mesaj gönderdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Sakatlığı nedeniyle oynayamayan Vincent hakkındaki 'Sözleşmesindeki özel madde sebebiyle oynamıyor" iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 'a 29 maçta 15 gol ve 5 asistlik katkı sağlayan Aboubakar'ın sözleşmesinin otomatik olarak uzamaması için oynamadığı iddiaları en çok konuşulan konuların başında geliyor. Siyah-beyazlı camiada, şampiyonluğu direkt etkileyecek G.Saray derbisi öncesinde bu konunun kafaları karıştırmaması için Aboubakar'ın cumartesi günü sahada olması ve tüm bu spekülasyonların bir son bulması gerektiği ifade ediliyor. Aboubakar ile sezon başında yapılan anlaşmaya göre 30 maça çıkması halinde kontratı otomatikman 1 yıl uzuyor. Yıllık 1.5 milyon euro alan Aboubakar, Beşiktaş'tan ayrılmak isterse 7.5 milyon euro getirip, bonservisini alma hakkına sahip. Oyuncu, kronik sakatlığından ötürü maç kaçırması halinde de oynamadığı her maç için 40 bin euro ceza ödemeyi kabul etti. Mevcut sözleşmeye göre Ziraat Türkiye Kupası finali dahil, kalan son 4 maçta Aboubakar 1 maç daha oynarsa sözleşme uzayacak. (Fotomaç)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a derbi öncesi iki kötü bir iyi haber!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal'ın orta sahasına dinamo! Menajerler önerdi Kartal'ın orta sahasına dinamo! Menajerler önerdi
Kartal pazarlıklara başladı! Fark 4 milyon Euro Kartal pazarlıklara başladı! Fark 4 milyon Euro
Yalçın derbi öncesi çok net! Beraberlik yok Yalçın derbi öncesi çok net! "Beraberlik yok"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör