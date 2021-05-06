Son dakika spor haberi: Beşiktaş yönetiminden Aboubakar'a mesaj! "Galatasaray derbisinde çık oyna"
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda belki de final maçı olacak olan bu derbi öncesinde, siyah beyazlı camiada gözler Vincent Aboubakar'a çevrildi. Yıldız oyuncunun sözleşmesinin uzaması sebebiyle de oynamadığı iddia edilirken camia oynaması yönünde mesaj gönderdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Sakatlığı nedeniyle oynayamayan Vincent Aboubakar hakkındaki 'Sözleşmesindeki özel madde sebebiyle oynamıyor" iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Beşiktaş'a 29 maçta 15 gol ve 5 asistlik katkı sağlayan Aboubakar'ın sözleşmesinin otomatik olarak uzamaması için oynamadığı iddiaları en çok konuşulan konuların başında geliyor. Siyah-beyazlı camiada, şampiyonluğu direkt etkileyecek G.Saray derbisi öncesinde bu konunun kafaları karıştırmaması için Aboubakar'ın cumartesi günü sahada olması ve tüm bu spekülasyonların bir son bulması gerektiği ifade ediliyor. Aboubakar ile sezon başında yapılan anlaşmaya göre 30 maça çıkması halinde kontratı otomatikman 1 yıl uzuyor. Yıllık 1.5 milyon euro alan Aboubakar, Beşiktaş'tan ayrılmak isterse 7.5 milyon euro getirip, bonservisini alma hakkına sahip. Oyuncu, kronik sakatlığından ötürü maç kaçırması halinde de oynamadığı her maç için 40 bin euro ceza ödemeyi kabul etti. Mevcut sözleşmeye göre Ziraat Türkiye Kupası finali dahil, kalan son 4 maçta Aboubakar 1 maç daha oynarsa sözleşme uzayacak. (Fotomaç)
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