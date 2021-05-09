09 Mayıs 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri | Zirve karıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Spor Toto Süper Lig'de 40. hafta geride kalırken zirve yarışı kıran kırana devam ediyor. Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş'ı mağlup etmesi ve Fenerbahçe'nin Ankaragücü deplasmanından galibiyetle dönmesi şampiyonluk yarışında büyük bir heyecan yarattı. İşte 3 büyük takımın kalan maçları... (BJK-FB-GS)


Son dakika spor haberleri | Zirve karıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 Giriş Tarihi: 09.05.2021

'de 40. hafta sona erdi. 10 maçın aynı anda oynandığı haftada, şampiyonluk adaylarından sahasında 'ı ağırlarken, 'ne konuk oldu.

Son dakika spor haberleri | Zirve karıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Derbide kazanan taraf 3-1'lik skorla sarı-kırmızılılar olurken de son saniyede kazandı ve hata yapmadı. Bu sonuçların ardından şampiyonluk hesapları iyice karıştı.

Son dakika spor haberleri | Zirve karıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

İşte ve 'nin puanları ve kalan maçları...

Son dakika spor haberleri | Zirve karıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

BEŞİKTAŞ (81 PUAN)

Son dakika spor haberleri | Zirve karıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

FENERBAHÇE (79 PUAN)

Kayserispor

Son dakika spor haberleri | Zirve karıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

GALATASARAY (78 PUAN)

Yeni Malatyaspor

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