09 Mayıs 2021, Pazar
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Spor Toto Süper Lig'de 40. hafta geride kalırken zirve yarışı kıran kırana devam ediyor. Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş'ı mağlup etmesi ve Fenerbahçe'nin Ankaragücü deplasmanından galibiyetle dönmesi şampiyonluk yarışında büyük bir heyecan yarattı. İşte 3 büyük takımın kalan maçları... (BJK-FB-GS)
Son dakika spor haberleri | Zirve karıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları
Spor Toto Süper Lig'de 40. hafta geride kalırken zirve yarışı kıran kırana devam ediyor. Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş'ı mağlup etmesi ve Fenerbahçe'nin Ankaragücü deplasmanından galibiyetle dönmesi şampiyonluk yarışında büyük bir heyecan yarattı. İşte 3 büyük takımın kalan maçları... (BJK-FB-GS)
Spor Toto Süper Lig'de 40. hafta sona erdi. 10 maçın aynı anda oynandığı haftada, şampiyonluk adaylarından Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı ağırlarken, Fenerbahçe Ankaragücü'ne konuk oldu.
Derbide kazanan taraf 3-1'lik skorla sarı-kırmızılılar olurken Fenerbahçe de son saniyede kazandı ve hata yapmadı. Bu sonuçların ardından şampiyonluk hesapları iyice karıştı.
İşte Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puanları ve kalan maçları...
BEŞİKTAŞ (81 PUAN)
FENERBAHÇE (79 PUAN)
Kayserispor
GALATASARAY (78 PUAN)
Yeni Malatyaspor
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