08 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'dan Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası hakem tepkisi! "Superman herhalde"

Yalçın'dan hakem tepkisi! Superman herhalde
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

Spor Toto 'in 40. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada deplasmanda 'a konuk oldu. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-1 kaybetti. Dev derbinin ardından teknik direktör açıklamalarda bulundu ve "Kenardaki hakemin topun çıkıp çıkmadığını görme ihtimali yok. Bayrak kaldırıyor. 'Görme ihtimalin yok' diyoruz, 'Öyle gördüm' diyor. Öyle görmüş ki, Superman herhalde" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto 'in 40. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Şampiyonluk yarışı içinde olan iki ezeli rakip ve karşı karşıya gelirken, mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-1 kazandı. Maçın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın o sözleri:

"Oyun istediğimiz gibi olmadı. Yapılan basit pas hataları, oyunsal anlamda çok bir şey ortaya koymadığımızı düşünüyorum. Futbolda böyle sonuçlar oluyor. Bu tür sonuçlar ortaya çıkabiliyor."

"Bu maçla kafamızı fazla kurcalayamayız, hemen diğer maçlara konsantre olmalıyız."

"Komedi. Trajedi. Kenardaki hakemin topun çıkıp çıkmadığını görme ihtimali yok. Bayrak kaldırıyor. 'Görme ihtimalin yok' diyoruz, 'Öyle gördüm' diyor. Öyle görmüş ki, Superman herhalde. Cüneyt hoca ve yardımcılarını tebrik ediyorum, çok güzel maç yönettiler."

"Mağlubiyeti hakeme bağlamak istiyoruz ama ortada konuşulması gereken birçok konu var. Sezon bittiği zaman gereken her şeyi konuşacağız."

"Salı günü N'Koudou'nun dönme ihtimali var, diğer oyuncularımızın döneceğini sanmıyorum."

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