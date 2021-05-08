Sergen Yalçın'dan Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası hakem tepkisi! "Superman herhalde"

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a konuk oldu. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-1 kaybetti. Dev derbinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu ve "Kenardaki hakemin topun çıkıp çıkmadığını görme ihtimali yok. Bayrak kaldırıyor. 'Görme ihtimalin yok' diyoruz, 'Öyle gördüm' diyor. Öyle görmüş ki, Superman herhalde" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Şampiyonluk yarışı içinde olan iki ezeli rakip Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya gelirken, mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-1 kazandı. Maçın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın o sözleri:

"Oyun istediğimiz gibi olmadı. Yapılan basit pas hataları, oyunsal anlamda çok bir şey ortaya koymadığımızı düşünüyorum. Futbolda böyle sonuçlar oluyor. Bu tür sonuçlar ortaya çıkabiliyor."

"Bu maçla kafamızı fazla kurcalayamayız, hemen diğer maçlara konsantre olmalıyız."

"Komedi. Trajedi. Kenardaki hakemin topun çıkıp çıkmadığını görme ihtimali yok. Bayrak kaldırıyor. 'Görme ihtimalin yok' diyoruz, 'Öyle gördüm' diyor. Öyle görmüş ki, Superman herhalde. Cüneyt hoca ve yardımcılarını tebrik ediyorum, çok güzel maç yönettiler."

"Mağlubiyeti hakeme bağlamak istiyoruz ama ortada konuşulması gereken birçok konu var. Sezon bittiği zaman gereken her şeyi konuşacağız."

"Salı günü N'Koudou'nun dönme ihtimali var, diğer oyuncularımızın döneceğini sanmıyorum."

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