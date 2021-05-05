05 Mayıs 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a derbi öncesi iki kötü bir iyi haber!

Beşiktaş'a derbi öncesi iki kötü bir iyi haber!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 Giriş Tarihi: 05.05.2021

'de 'a konuk olacak lider 'ta flaş bir gelişme yaşandı. muhabiri 'nin verdiği bilgiye göre, sakatlıkları süren ve N'Koudou takımla idmana çıkmadı. ise antrenmanda yer aldı. | Son dakika Beşiktaş haberleri ( haberi)

'in 40.haftasında , deplasmanda 'a konuk olacak.

Siyah beyazlılarda derbi öncesi Vincent ve Kevin N'Koudou endişesi yaşanıyor.

Beşiktaş'ta derbi öncesi yapılan idmana sakatlıkları devam eden Aboubakar ve N'Koudou katılmadı. İki oyuncunun da Galatasaray'a karşı oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor.

'ın, 2 hafta önce oynadığı maçında sakatlanan 'nin ise durumunun iyi olduğu ve takımla çalıştığı öğrenildi.

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