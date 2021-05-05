05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a derbi öncesi iki kötü bir iyi haber!
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak lider Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin verdiği bilgiye göre, sakatlıkları süren Aboubakar ve N'Koudou takımla idmana çıkmadı. Gökhan Töre ise antrenmanda yer aldı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 40.haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak.
Siyah beyazlılarda derbi öncesi Vincent Aboubakar ve Kevin N'Koudou endişesi yaşanıyor.
Beşiktaş'ta derbi öncesi yapılan idmana sakatlıkları devam eden Aboubakar ve N'Koudou katılmadı. İki oyuncunun da Galatasaray'a karşı oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor.
Kartal'ın, 2 hafta önce oynadığı Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Gökhan Töre'nin ise durumunun iyi olduğu ve takımla çalıştığı öğrenildi.
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