Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a derbi öncesi iki kötü bir iyi haber!

Spor Toto Süper Lig'in 40.haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak.

Siyah beyazlılarda derbi öncesi Vincent Aboubakar ve Kevin N'Koudou endişesi yaşanıyor.

Beşiktaş'ta derbi öncesi yapılan idmana sakatlıkları devam eden Aboubakar ve N'Koudou katılmadı. İki oyuncunun da Galatasaray'a karşı oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor.

Kartal'ın, 2 hafta önce oynadığı Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Gökhan Töre'nin ise durumunun iyi olduğu ve takımla çalıştığı öğrenildi.

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