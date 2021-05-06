06 Mayıs 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Ahmet Nur Çebi açıkladı! Sergen Yalçın'ın sözleşmesi uzatılacak mı?

Çebi açıkladı! Yalçın'ın sözleşmesi uzatılacak mı?
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.05.2021

Spor Toto 'de şampiyonluğa çok yakın olan 'ta, başkan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, Yalçın'ın sözleşme durumuna ilişkin de konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

Başkanı , 'de cumartesi günü 'la oynayacakları dev derbi öncesinde 'e konuştu. Göreve geldiği ilk günden beri şampiyonluk inancı taşıdığını söyleyen Çebi, "Yeni bir takım oluşturduk. Kulübün mali yapısı itibarıyla transferleri istediğimiz gibi yapamadık. Bizden önce yapılan sözleşmelerin yükünden kurtulmamız zor oldu. Hâlâ kurtulmuş değiliz. Ancak bu durum Beşiktaş'ın önünde engel olmaz. Şampiyonluk inancım o şartlarda neyse, şimdi de o. Takım, 13. sıradayken de şampiyonluğun en güçlü adayıyız ve şampiyon olacağız diye açıklama yaptım. O zamanlar, 'Tribüne oynuyor' dediler. Bizim bu tür işler ile alakamız olmaz. Sadece güvenip inandığımızı söyleriz. Arşivler ortada" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZLA YOLA DEVAM"

Başkan, "Biz Yalçın ile kısa vadeli anlaşma yapmadık. Sergen, kulübün içinden gelen biri. Gerçekten zor bir kişilik. Herkesin çalışabileceği hoca değil. Ama önemli olan yaptığı iş. işini kusursuz yapıyor. Biz, idari olarak imkanlar çerçevesinde çalışma ortamı yaratıyoruz. Beşiktaş'ın hoca problemi yok. Hocamızla yola devam edeceğiz. Bunun lig sıralaması ile de alakası yok" sözlerini sarf etti.

"GÖNDERMEDEN GİTMEM DEDİ"

Tecrübeli teknik adama güvendiklerini söyleyen Çebi, "Sergen ne diyor, 'Göndermeden bir yere gitmem.' Bizim de öyle niyetimiz yok, hiç de olmadı. Camia olarak şampiyonluğa odaklandık. Üç lig, bir de kupada final maçımız var. Hocamıza ve oyuncularıma her zamanki gibi güveniyorum. İki kupayı kazanmak için yüreğimizi ortaya koyacağız. Bu zorlu süreçte çifte değil, üç bayram yaşayacağız inşallah" diye konuştu.

Aboubakar'dan Yalçın'ı şaşırtan teklif! Derbide... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Aboubakar'dan Yalçın'ı şaşırtan teklif! Derbide... Aboubakar'dan Yalçın'ı şaşırtan teklif! Derbide...
G.Saray içerde kötü Beşiktaş deplasmanda iyi! G.Saray içerde kötü Beşiktaş deplasmanda iyi!
Fatih Terim ve Sergen Yalçın karşı karşıya! Fatih Terim ve Sergen Yalçın karşı karşıya!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör