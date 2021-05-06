06 Mayıs 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın orta sahasına dinamo! Menajerler önerdi

Şampiyonluk hesapları yapan ve gelecek sezon Devler Ligi'nde mücadele etmek isteyen Beşiktaş'ta, transfer gündemi de hareketli geçiyor. Sergen Yalçın yönetiminde gelecek sezon yapılacak hamleler ince elenip sık dokunurken, menajerler de harekete geçti. Son olarak Schalke 04 ile sözleşmesi bitecek olan yıldız isim Kara Kartal'a önerildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın orta sahasına dinamo! Menajerler önerdi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.05.2021

Bundesliga'da küme düşen 04'ün yıldız orta sahası , 'a önerildi…

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın orta sahasına dinamo! Menajerler önerdi

- Beyazlılarla önceki sezonlarda da adı sıkça anılan, 6, 8 ve 10 numara oynayabilen 26 yaşındaki tecrübeli futbolcu için yönetimin şu an bir değerlendirme yapmak istemediği ve sezonun bitimini beklediği kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın orta sahasına dinamo! Menajerler önerdi

KASIĞINDAN AMELİYAT GEÇİRDİ
'in haberine göre yönetimi, ilk imzasını ile atmaya hazırlanırken diğer isme lig bitiminde karar verecek... Bu sezon sadece 10 karşılaşmada forma giyen , Mart ayında kasığından ameliyat geçirdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın orta sahasına dinamo! Menajerler önerdi

17 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU
Kariyerinin önemli bölümünü 'da geçiren Cezayirli oyuncu, 2017 yazında 17 milyon Euro bonservisle 'ye transfer olmuştu. Bentaleb 35 kez milli formayı giydi.

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