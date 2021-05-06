Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın orta sahasına dinamo! Menajerler önerdi
Şampiyonluk hesapları yapan ve gelecek sezon Devler Ligi'nde mücadele etmek isteyen Beşiktaş'ta, transfer gündemi de hareketli geçiyor. Sergen Yalçın yönetiminde gelecek sezon yapılacak hamleler ince elenip sık dokunurken, menajerler de harekete geçti. Son olarak Schalke 04 ile sözleşmesi bitecek olan yıldız isim Kara Kartal'a önerildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Almanya Bundesliga'da küme düşen Schalke 04'ün yıldız orta sahası Cezayirli Nabil Bentaleb, Beşiktaş'a önerildi…
Siyah- Beyazlılarla önceki sezonlarda da adı sıkça anılan, 6, 8 ve 10 numara oynayabilen 26 yaşındaki tecrübeli futbolcu için yönetimin şu an bir değerlendirme yapmak istemediği ve sezonun bitimini beklediği kaydedildi.
KASIĞINDAN AMELİYAT GEÇİRDİ
Takvim'in haberine göre BEşiktaş yönetimi, ilk imzasını Salih Uçan ile atmaya hazırlanırken diğer isme lig bitiminde karar verecek... Bu sezon sadece 10 karşılaşmada forma giyen Nabil Bentalep, Mart ayında kasığından ameliyat geçirdi.
17 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU
Kariyerinin önemli bölümünü Tottenham'da geçiren Cezayirli oyuncu, 2017 yazında 17 milyon Euro bonservisle Schalke'ye transfer olmuştu. Bentaleb 35 kez milli formayı giydi.
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