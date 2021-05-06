Son dakika Beşiktaş haberi: Aboubakar'dan Sergen Yalçın'ı şaşırtan teklif! Galatasaray derbisinde...
Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar'ın kritik maçta oynayıp oynamayacağı belirsizliğini korurken, Kamerunlu golcüden teknik direktör Sergen Yalçın'ı şaşırtan bir teklif geldi.
Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürürken sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Vincent Aboubakar'dan teknik direktör Sergen Yalçın'ı şaşırtan bir teklif geldi.
İki gündür düz koşulara başlayan Kamerunlu futbolcu Yalçın'a "Arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemiyorum. Sakatlığıma rağmen bu karşılaşmada yer almak istiyorum" dedi.
Hürriyet'in haberine gçre; oyuncunun bu teklifine şaşıran başarılı çalıştırıcı ise "Sezon başından bu yana büyük fedakârlıklarla takıma destek oldun. Senin sağlığını düşünerek hareket ediyorum. Sağlık Kurulu sakatlığının tam geçtiğine dair rapor verirse forma senin ama önce sağlık" yanıtını verdi.
FORVETLERE ÖZEL İLGİ
Aboubakar'ın yokluğunda gol yollarında Larin ve Gökhan'a görev verecek olan Sergen Yalçın bu iki isimle özel ilgilenirken, takımına orta saha ve kanat organizasyonları çalıştırıyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ile yaptığı görüşmede takımın havasının çok iyi olduğunu belirterek "Karşımızda geniş kadrosu olan çok iyi bir takım var. Hem genç hem de tecrübeli atak oyuncularına sahipler. Kontratak futbolunu çok iyi oynuyorlar. Tüm bunlara önlem alarak mücadele edeceğiz. Başarılı olacağımızı umuyorum" ifadelerini kullandı.
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