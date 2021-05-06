Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ile yaptığı görüşmede takımın havasının çok iyi olduğunu belirterek "Karşımızda geniş kadrosu olan çok iyi bir takım var. Hem genç hem de tecrübeli atak oyuncularına sahipler. Kontratak futbolunu çok iyi oynuyorlar. Tüm bunlara önlem alarak mücadele edeceğiz. Başarılı olacağımızı umuyorum" ifadelerini kullandı.

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