06 Mayıs 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberi: Aboubakar'dan Sergen Yalçın'ı şaşırtan teklif! Galatasaray derbisinde...

Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar'ın kritik maçta oynayıp oynamayacağı belirsizliğini korurken, Kamerunlu golcüden teknik direktör Sergen Yalçın'ı şaşırtan bir teklif geldi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Aboubakar'dan Sergen Yalçın'ı şaşırtan teklif! Galatasaray derbisinde...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.05.2021

, ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürürken sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan 'dan teknik direktör 'ı şaşırtan bir teklif geldi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Aboubakar'dan Sergen Yalçın'ı şaşırtan teklif! Galatasaray derbisinde...

İki gündür düz koşulara başlayan Kamerunlu futbolcu Yalçın'a "Arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemiyorum. Sakatlığıma rağmen bu karşılaşmada yer almak istiyorum" dedi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Aboubakar'dan Sergen Yalçın'ı şaşırtan teklif! Galatasaray derbisinde...

'in haberine gçre; oyuncunun bu teklifine şaşıran başarılı çalıştırıcı ise "Sezon başından bu yana büyük fedakârlıklarla takıma destek oldun. Senin sağlığını düşünerek hareket ediyorum. sakatlığının tam geçtiğine dair rapor verirse forma senin ama önce sağlık" yanıtını verdi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Aboubakar'dan Sergen Yalçın'ı şaşırtan teklif! Galatasaray derbisinde...

FORVETLERE ÖZEL İLGİ

Aboubakar'ın yokluğunda gol yollarında ve 'a görev verecek olan bu iki isimle özel ilgilenirken, takımına ve organizasyonları çalıştırıyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Aboubakar'dan Sergen Yalçın'ı şaşırtan teklif! Galatasaray derbisinde...

Teknik Direktörü , Futbol Şube Sorumlusu ile yaptığı görüşmede takımın havasının çok iyi olduğunu belirterek "Karşımızda geniş kadrosu olan çok iyi bir takım var. Hem genç hem de tecrübeli atak oyuncularına sahipler. Kontratak futbolunu çok iyi oynuyorlar. Tüm bunlara önlem alarak mücadele edeceğiz. Başarılı olacağımızı umuyorum" ifadelerini kullandı.

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