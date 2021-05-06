06 Mayıs 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan transfere veto! O ismi takımda istemedi

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü Galatasaray ile kritik bir derbiye çıkacak olan lider Beşiktaş, adım adım şampiyonluğa koşuyor. Kalan 3 maçından 4 puan alması halinde diğer sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek olan siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarına başladı. Kara Kartal'da yönetim arayışlarını sürdürürken, Beşiktaş'a önerilen Alman futbolcunun teknik direktör Sergen Yalçın tarafından veto edildiği öğrenildi. İşte o isim...

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan transfere veto! O ismi takımda istemedi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.05.2021

'in 40. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan transfere veto! O ismi takımda istemedi

Bu maçı da kazanmak isteyen , şampiyonluğu sonuna kadar götürüp kupayı kaldırmak istiyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan transfere veto! O ismi takımda istemedi

Şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan 'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan transfere veto! O ismi takımda istemedi

Sezon başında yıldız isimleri kadrosuna kazandıran siyah beyazlılar, yaz transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan transfere veto! O ismi takımda istemedi

Birçok bölge için transfer arayışlarına giren , yıldız gündemine aldı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan transfere veto! O ismi takımda istemedi

Genel Yayın Yönetmeni ve yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'a önerilen ismi açıkladı.

İşte Uzundurukan'ın o sözleri:

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan transfere veto! O ismi takımda istemedi

Forvet arkası etkili bir oyuncu isteyen 'a 30 Haziran 2021'de bitecek olan önerildi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan transfere veto! O ismi takımda istemedi

Ancak , 'e sıcak bakmadı.

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