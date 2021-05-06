Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan transfere veto! O ismi takımda istemedi

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü Galatasaray ile kritik bir derbiye çıkacak olan lider Beşiktaş, adım adım şampiyonluğa koşuyor. Kalan 3 maçından 4 puan alması halinde diğer sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek olan siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarına başladı. Kara Kartal'da yönetim arayışlarını sürdürürken, Beşiktaş'a önerilen Alman futbolcunun teknik direktör Sergen Yalçın tarafından veto edildiği öğrenildi. İşte o isim...

Bu maçı da kazanmak isteyen Kartal, şampiyonluğu sonuna kadar götürüp kupayı kaldırmak istiyor.

Şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sezon başında yıldız isimleri kadrosuna kazandıran siyah beyazlılar, yaz transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Birçok bölge için transfer arayışlarına giren Beşiktaş, yıldız gündemine aldı.

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Beşiktaş'a önerilen ismi açıkladı. İşte Uzundurukan'ın o sözleri: