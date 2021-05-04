04 Mayıs 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta derbi öncesi N'Koudou'nun durumu netleşiyor! Galatasaray maçında...

N'Koudou'nun durumu netleşiyor! Galatasaray derbisinde...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.05.2021

Spor Toto 'in 40. haftası, - derbisine sahne olacak. Bu maç ligde de adeta bir final niteliğinde beyazlılarda dev derbiden önce N'Koudou tehlikesi yaşanıyor. Yıldız futbolcu özellikle son haftalarda gösterdiği performans ve attığı gollerle takımın en önemli parçalarından biri haline gelmişti. Peki Fransız oyuncu derbide forma giyecek mi? İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

-beyazlı takımın vites yükselten isimlerinden biri de Kevin N'Koudou oldu. Fransız kanat oyuncusu, önce ardından ve son olarak 'a attığı gollerle üst üste 3 maçta skor yapma başarısı gösterdi. 2-2 biten maçında kaçırdığı penaltı sonrası taraftarların yoğun eleştirilerine maruz kalan 26 yaşındaki futbolcu, söz konusu son 3 haftada ise hatasını fazlasıyla telafi etti. Atamadığı penaltı sonrası takım arkadaşlarından özür dileyip taraftarlara şampiyonluk sözü veren N'Koudou'nun bu yükselişi teknik heyetin de yüzünü güldürdü. 'ta teknik direktör 'ın Aboubakar'ın maçına yetişmesi halinde bile Kamerunluyu riske atmadan forvette 'e görev vermesi, kanatta da yine N'Koudou'yu başlatması bekleniyor.

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ADALESİNDE GERİLME VAR

Gol attığı Hatayspor maçında sakatlanıp ilk yarı bitmeden oyundan çıkan N'Koudou'nun arka adalesinde gerilme olduğu bildirildi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Nkoudou'nun sol uyluk arka adalesinde gerilme bulguları saptanmıştır. Tedavisine başlanmıştır" denildi. Oyuncunun cumartesi günkü derbide sahada olması bekleniyor. (Fotomaç)

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