Beşiktaş Süper Lig'in yıldızı ile anlaştı! İşte sözleşme şartları
Spor Toto Süper Lig'de liderlik konumunda bulunan Beşiktaş, ligin bitimine 3 maç kala transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in yıldız ismiyle 3 yıllık ön anlaşma sağladı. İşte o futbolcu ve sözleşme şartları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Şampiyonluk yarışının kıran kırana yndığı Süper Lig'de takımlar, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transferin en gözde isimlerinden biri de Alanyaspor forması giyen Salih Uçan...
Bu sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 39 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergileyen ve kariyer rekoru kıran Salih, adeta yeniden doğdu.
"İLERİYE DÖNÜK PLANLARIM VAR"
Süper Lig devlerinin transfer listesine giren Salih Uçan geleceği hakkında, "İleriye dönük planlarım elbette var. Maç maç önüme bakıyorum" açıklamasını yapmıştı.
Salih'i Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor kadrosuna katmak isterken, 27 yaşındaki futbolcunun transferi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Sezon sonu serbest kalacak olan yıldız futbolcunun anlaşma sağladığı takım belli oldu.
BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞTI
Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Beşiktaş, Salih Uçan transferinde de rakiplerini geride bırakarak başarılı oyuncuyla anlaşmaya vardı.
TORUNOĞULLARI TRANSFERİ BİTİRDİ
Millyet'te yer alan habere göre; bugüne kadar önemli transferlere imza atan Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları devreye girerek Salih Uçan'la 3 yıllığına el sıkıştı.
YILLIK 8 MİLYON TL KAZANACAK
Deneyimli oyuncunun sözleşme detayları belli oldu. Maaşını TL üzerinden alacak olan Salih Uçan, yıllık 8 milyon TL kazanacak.
78 KEZ MİLLİ OLDU
27 yaşındaki futbolcu, kulüp kariyeri boyunca 230 mücadelede 14 gol atmayı başarırken, 78 kez milli oldu ve 15 gol kaydetti.
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