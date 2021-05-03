03 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Süper Lig'in yıldızı ile anlaştı! İşte sözleşme şartları

Spor Toto Süper Lig'de liderlik konumunda bulunan Beşiktaş, ligin bitimine 3 maç kala transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in yıldız ismiyle 3 yıllık ön anlaşma sağladı. İşte o futbolcu ve sözleşme şartları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Süper Lig'in yıldızı ile anlaştı! İşte sözleşme şartları
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.05.2021

Şampiyonluk yarışının kıran kırana yndığı 'de takımlar, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transferin en gözde isimlerinden biri de forması giyen ...

Beşiktaş Süper Lig'in yıldızı ile anlaştı! İşte sözleşme şartları

Bu sezon formasıyla çıktığı 39 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergileyen ve kariyer rekoru kıran Salih, adeta yeniden doğdu.

Beşiktaş Süper Lig'in yıldızı ile anlaştı! İşte sözleşme şartları

"İLERİYE DÖNÜK PLANLARIM VAR"
devlerinin transfer listesine giren geleceği hakkında, "İleriye dönük planlarım elbette var. Maç maç önüme bakıyorum" açıklamasını yapmıştı.

Beşiktaş Süper Lig'in yıldızı ile anlaştı! İşte sözleşme şartları

Salih'i , ve kadrosuna katmak isterken, 27 yaşındaki futbolcunun transferi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş Süper Lig'in yıldızı ile anlaştı! İşte sözleşme şartları

Sezon sonu serbest kalacak olan yıldız futbolcunun anlaşma sağladığı takım belli oldu.

Beşiktaş Süper Lig'in yıldızı ile anlaştı! İşte sözleşme şartları

BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞTI
'de şampiyonluğa koşan , transferinde de rakiplerini geride bırakarak başarılı oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Süper Lig'in yıldızı ile anlaştı! İşte sözleşme şartları

TORUNOĞULLARI TRANSFERİ BİTİRDİ
Millyet'te yer alan habere göre; bugüne kadar önemli transferlere imza atan yöneticisi Erdal Torunoğulları devreye girerek 'la 3 yıllığına el sıkıştı.

Beşiktaş Süper Lig'in yıldızı ile anlaştı! İşte sözleşme şartları

YILLIK 8 MİLYON TL KAZANACAK
Deneyimli oyuncunun sözleşme detayları belli oldu. Maaşını TL üzerinden alacak olan , yıllık 8 milyon TL kazanacak.

Beşiktaş Süper Lig'in yıldızı ile anlaştı! İşte sözleşme şartları

78 KEZ MİLLİ OLDU
27 yaşındaki futbolcu, kulüp kariyeri boyunca 230 mücadelede 14 gol atmayı başarırken, 78 kez milli oldu ve 15 gol kaydetti.

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