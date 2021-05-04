04 Mayıs 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Sergen Yalçın ile sözleşme uzatacak

Kartal'da Yalçın kararı! Sözleşme şartları...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.05.2021

Teknik Direktörü 'ın, bu sezon düşük bütçeyle sağladığı olağanüstü performansın ardından gözler yönetime çevrildi. Siyah-beyazlılar, Yalçın'a sözleşme konusunda tekliflerini iletmeye hazırlanıyor. ()

Teknik Direktörü bu sezon muhteşem performansıyla 'e imzasını attı. Rakiplerine oranla düşük bütçe ve dar kadroyla mücadele eden Sergen Yalçın'ın sezon sonunda sözleşmesi uzatılacak... Başkan ve yönetimin 1 yıl daha görev süresi bulunuyor. Bu yüzden 'nin Sergen hocaya sezon sonunda 1+3 yıllık sözleşme teklif edeceği öğrenildi. Sergen Yalçın'ın da bu sözleşmeyi kabul edeceği belirtildi. Beşiktaş'tan yıllık 6 milyon lira kazanan Sergen Yalçın'ın yeni kontrat sonrasında maaşının 10 milyona yükselmesi bekleniyor. 29 Ocak 2020'de Beşiktaş'ın başına geçen maç başına puan ortalaması 2.15… 48 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ta ilk maçına çıktığı günden bu yana , Süper Lig'de en fazla galibiyet alan, en çok gol atan, en çok puan toplayan, en yüksek averaj yakalayan ve en fazla oyuncusu gol atan takım konumunda… Kartal son 3 maçta 4 puan alırsa şampiyon olacak. (Takvim)
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