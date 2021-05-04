04 Mayıs 2021, Salı
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Beşiktaş Sergen Yalçın ile sözleşme uzatacak
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, bu sezon düşük bütçeyle sağladığı olağanüstü performansın ardından gözler yönetime çevrildi. Siyah-beyazlılar, Yalçın'a sözleşme konusunda tekliflerini iletmeye hazırlanıyor. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bu sezon muhteşem performansıyla Süper Lig'e imzasını attı. Rakiplerine oranla düşük bütçe ve dar kadroyla mücadele eden Sergen Yalçın'ın sezon sonunda sözleşmesi uzatılacak... Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimin 1 yıl daha görev süresi bulunuyor. Bu yüzden Çebi'nin Sergen hocaya sezon sonunda 1+3 yıllık sözleşme teklif edeceği öğrenildi. Sergen Yalçın'ın da bu sözleşmeyi kabul edeceği belirtildi. Beşiktaş'tan yıllık 6 milyon lira kazanan Sergen Yalçın'ın yeni kontrat sonrasında maaşının 10 milyona yükselmesi bekleniyor. 29 Ocak 2020'de Beşiktaş'ın başına geçen Sergen hocanın maç başına puan ortalaması 2.15… 48 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ta ilk maçına çıktığı günden bu yana Kartal, Süper Lig'de en fazla galibiyet alan, en çok gol atan, en çok puan toplayan, en yüksek averaj yakalayan ve en fazla oyuncusu gol atan takım konumunda… Kartal son 3 maçta 4 puan alırsa şampiyon olacak. (Takvim)
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