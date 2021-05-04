04 Mayıs 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier Fransa'da haftanın 11’inde!
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden olan Valentin Rosier, Fransa'dan da alkış alıyor. Fransız L'Equipe gazetesi geçtiğimiz haftanın en iyi 11'ine Valentin Rosier'i de yer verdi. İşte o liste... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Fransız L'Equipe gazetesi, geçtiğimiz haftanın en iyi 11'ine Valentin Rosier'i de yer verdi. Sadece Fransız oyunculardan kurulu bir 11 hazırlayan gazete, kaleye Lafont, defansa Valentin Rosier, Zouma, Marchand, Hernandez, orta sahaya Soumare, Louza, Mara, Griezmann, forvete Haller ve Ben Yedder'i yazdı.
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