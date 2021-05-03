03 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan N'Koudou açıklaması! Hatayspor maçında sakatlanmıştı...

Beşiktaş'tan N'Koudou açıklaması! Hatay maçında sakatlanmıştı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 Giriş Tarihi: 03.05.2021

'in 39. haftasında 'u ağırlayan 'ta Kevin N'Koudou, sakatlanarak oyuna devam edememişti. Siyah-beyazlı kulüpten Fransız yıldızın son durumuna dair açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

, 'in 39. haftasında oynanan maçında sakatlanan Kevin N'Koudou'nun son durumuna dair bilgilendirme yaptı.

İşte siyah-beyazlı kulüpten yapılan o açıklama:

Futbol Takımımızın 'in 39. haftasında ile oynadığı maçta sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz 'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adalesinde (bisesps femoris) gerilme bulguları saptanmıştır. Georges Nkoudou'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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