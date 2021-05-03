Beşiktaş'tan N'Koudou açıklaması! Hatayspor maçında sakatlanmıştı...

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan ve sezonu şampiyon olarak tamamlaması için son 3 maçta 4 puan alması yetecek Beşiktaş, transfer çalışmalarına da başladı. Siyah-beyazlılar, takımın iki yıldızı Ersin Destanoğlu ve Cyle Larin'e gelebilecek olası tekliflere karşı bonservislerini de belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)