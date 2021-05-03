Beşiktaş'tan N'Koudou açıklaması! Hatayspor maçında sakatlanmıştı...
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Hatayspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou, sakatlanarak oyuna devam edememişti. Siyah-beyazlı kulüpten Fransız yıldızın son durumuna dair açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında oynanan Hatayspor maçında sakatlanan Kevin N'Koudou'nun son durumuna dair bilgilendirme yaptı.
İşte siyah-beyazlı kulüpten yapılan o açıklama:
Futbol Takımımızın Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynadığı maçta sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Georges Nkoudou'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adalesinde (bisesps femoris) gerilme bulguları saptanmıştır. Georges Nkoudou'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
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