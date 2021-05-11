Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, hakemlerle ilgili "Bu durumlar yaşandığı için üzgünüz. Ülke futbolunun neden gelişmediği çok açık. Maalesef Türkiye'de futbol çok uzaklarda. Biz elimizden geleni yapıyoruz şampiyon olmak için. Mücadelemizi sonuna kadar veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"BİZE YAKIŞAN BİR GÖRÜNTÜ OLMADI"

"Bize yakışan bir görüntü olmadı. O yüzden üzgünüz. Cumartesiye hazırlanacağız. Enteresan bir gün oldu. Bir tek Galatasaray kazandı. Futbol bu, böyle şeyler insanların başına geliyor."

"SEZON BİTTİKTEN SONRA KONUŞULACAK ÇOK ŞEY VAR"

"Sezon bittikten sonra konuşulacak çok şey var. Şu an şampiyonluk maçı var, hala hedefteyiz ve çok bir şey kaybetmiş değiliz. Sezon bittikten sonra her şeyi konuşuruz."

"TÜRKİYE'DE FUTBOL ÇOK UZAKLARDA"

Hakemler hakkında Sergen Yalçın: "Bu durumlar yaşandığı için üzgünüz. Ülke futbolunun neden gelişmediği çok açık. Maalesef Türkiye'de futbol çok uzaklarda. Biz elimizden geleni yapıyoruz şampiyon olmak için. Mücadelemizi sonuna kadar veriyoruz."

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