11 Mayıs 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası hakem tepkisi!

Yalçın'dan maç sonu hakem tepkisi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

Son dakika haberleri... Beşiktaş Teknik Direktörü , 'e 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, hakemlerle ilgili "Bu durumlar yaşandığı için üzgünüz. Ülke futbolunun neden gelişmediği çok açık. Maalesef 'de futbol çok uzaklarda. Biz elimizden geleni yapıyoruz şampiyon olmak için. Mücadelemizi sonuna kadar veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"BİZE YAKIŞAN BİR GÖRÜNTÜ OLMADI"

"Bize yakışan bir görüntü olmadı. O yüzden üzgünüz. Cumartesiye hazırlanacağız. Enteresan bir gün oldu. Bir tek kazandı. Futbol bu, böyle şeyler insanların başına geliyor."

"SEZON BİTTİKTEN SONRA KONUŞULACAK ÇOK ŞEY VAR"

"Sezon bittikten sonra konuşulacak çok şey var. Şu an var, hala hedefteyiz ve çok bir şey kaybetmiş değiliz. Sezon bittikten sonra her şeyi konuşuruz."

"TÜRKİYE'DE FUTBOL ÇOK UZAKLARDA"

Hakemler hakkında : "Bu durumlar yaşandığı için üzgünüz. Ülke futbolunun neden gelişmediği çok açık. Maalesef 'de futbol çok uzaklarda. Biz elimizden geleni yapıyoruz şampiyon olmak için. Mücadelemizi sonuna kadar veriyoruz."

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