03 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızları Cyle Larin ve Rachid Ghezzal takımı sırtlıyor! Tam 45 gol...

Bu ikili takımı sırtlıyor! Tam 45 gol...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.05.2021

'de , son haftalara girilirken adım adım şampiyonluğa koşuyor. Siyah beyazlıların bu başarısında en büyük pay sahiplerinden birisi de Cyle Larin ve ikilisi. İki oyuncu takımı için toplam 34 gole katkı sağladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

kenetlenmiş halde şampiyonluk yürüyüşüne doludizgin devam ederken, takımda iki isim var ki ayrı parantez açmamak mümkün değil. Bunlardan ilki golleri atan Larin, diğeri ise gol paslarının ustası ... Süper ikili skora yaptıkları katkılarla bu sezon siyah-beyazlı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynadılar. 'a 4 gol atan Larin, bir maçta 4 gol atma başarısını bu sezon iki kez göstererek kulüp tarihine geçti. Kanadalı krampon, Beşiktaş'a 19 gol, 4 asistle 23 gollük katkı sağlarken gol krallığı yarışında da 2. sıraya yükseldi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Rıdvan Yılmaz Sergen Yalçın'a teşekkür etti!

AVRUPA'DA ZİRVEDE

Ghezzal de Larin'den geri kalmadı. 5 gol atıp 17 de gol pası vererek ligde 'asist kralı' olan Cezayirli kanat oyuncusu, performansını Süper Lig'in ötesine taşıdı. 29 aşındaki yıldız, bu performansıyla Bayern Münih'li ile birlikte Avrupa'nın 10 majör liginde en çok gol pası veren futbolcu oldu. Cezayirli yıldız, siyah-beyazlı takımda 10 farklı futbolcuya gol pası verdi. İki kez de rakibin topu kendi kalesine göndermesine neden olan top kullandı. Ghezzal, maç sonrası da Beşiktaş'ta kalmak isteğini tekrar dile getirmişti. (Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Yalçın 7-0'ı böyle kutladı! Kartallarım benim Yalçın 7-0'ı böyle kutladı! "Kartallarım benim"
Kartal'ın kasası dolacak! İşte o rakam... Kartal'ın kasası dolacak! İşte o rakam...
Hocasına teşekkür etti! Sergen Yalçın... Hocasına teşekkür etti! Sergen Yalçın...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör