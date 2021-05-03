Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, son haftalara girilirken adım adım şampiyonluğa koşuyor. Siyah beyazlıların bu başarısında en büyük pay sahiplerinden birisi de Cyle Larin ve Rachid Ghezzal ikilisi. İki oyuncu takımı için toplam 34 gole katkı sağladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş kenetlenmiş halde şampiyonluk yürüyüşüne doludizgin devam ederken, takımda iki isim var ki ayrı parantez açmamak mümkün değil. Bunlardan ilki golleri atan Larin, diğeri ise gol paslarının ustası Ghezzal... Süper ikili skora yaptıkları katkılarla bu sezon siyah-beyazlı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynadılar. Hatay'a 4 gol atan Larin, bir maçta 4 gol atma başarısını bu sezon iki kez göstererek kulüp tarihine geçti. Kanadalı krampon, Beşiktaş'a 19 gol, 4 asistle 23 gollük katkı sağlarken gol krallığı yarışında da 2. sıraya yükseldi.

AVRUPA'DA ZİRVEDE

Ghezzal de Larin'den geri kalmadı. 5 gol atıp 17 de gol pası vererek ligde 'asist kralı' olan Cezayirli kanat oyuncusu, performansını Süper Lig'in ötesine taşıdı. 29 aşındaki yıldız, bu performansıyla Bayern Münih'li Müller ile birlikte Avrupa'nın 10 majör liginde en çok gol pası veren futbolcu oldu. Cezayirli yıldız, siyah-beyazlı takımda 10 farklı futbolcuya gol pası verdi. İki kez de rakibin topu kendi kalesine göndermesine neden olan top kullandı. Ghezzal, maç sonrası da Beşiktaş'ta kalmak isteğini tekrar dile getirmişti. (Fotomaç)

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