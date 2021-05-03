Beşiktaş'ın genç oyuncularından Rıdvan Yılmaz, siyah beyazlı formayla gösterdiği performansla göz dolduruyor. Son olarak Hatayspor maçında sonradan oyuna dahil olan ve golünü atan 19 yaşındaki futbolcu, gözyaşlarını tutamamıştı. Genç oyuncunun hocası Sergen Yalçın'a teşekkür ettiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Yalçın'ın tesislerde özel olarak tebrik ettiği isimlerden birinin de Beşiktaş'ta ilk golünü atan 19 yaşındaki Rıdvan olduğu öğrenildi. Attığı gol sonrası gözleri yaşaran genç sol bekin, hocasına "Siz bana güvenip bu şansı verdiniz ben de sizi asla utandırmayacağım" sözleriyle teşekkür ettiği kaydedildi.

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