03 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberi: Rıdvan Yılmaz Sergen Yalçın'a teşekkür etti!

Hocasına teşekkür etti! Sergen Yalçın...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.05.2021

'ın genç oyuncularından Yılmaz, siyah beyazlı formayla gösterdiği performansla göz dolduruyor. Son olarak maçında sonradan oyuna dahil olan ve golünü atan 19 yaşındaki futbolcu, gözyaşlarını tutamamıştı. Genç oyuncunun hocası 'a teşekkür ettiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Yalçın'ın tesislerde özel olarak tebrik ettiği isimlerden birinin de 'ta ilk golünü atan 19 yaşındaki olduğu öğrenildi. Attığı gol sonrası gözleri yaşaran genç sol bekin, hocasına "Siz bana güvenip bu şansı verdiniz ben de sizi asla utandırmayacağım" sözleriyle teşekkür ettiği kaydedildi.

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