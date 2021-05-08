08 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi uyarısı! "Sürpriz istemiyorum"

Yalçın'dan derbi uyarısı! Sürpriz istemiyorum
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

'in 40. haftasında lider deplasmanda 'a konuk olacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendirecek karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü takımını uyarararak "İşi bitirelim sürpriz olmasın" şeklinde konuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlıların teknik direktörü derbide sürpriz yaşamak istemiyor. 90 dakika sonunda şampiyonluk ihtimalinin de bulunması nedeniyle maçın öneminin çok daha artacağını bilen tecrübeli teknik adam, derbinin 'ın da son şansı olmasının rakibin motivasyonunu artıracağını düşünüyor. Öncelikli hedeflerini berabere kalmak değil, kazanmak olarak belirleyen Sergen Yalçın, Kayseri, Ç. Rize ve Hatay maçlarında olduğu gibi oyuna baskılı başlamanın planlarını yapıyor. Başarılı teknik adam oyuncularıyla yaptığı son görüşmede, "Rakibimizin kazanmaktan başka çaresi yok, bu durum onların motivasyonlarını artırır. Ama biz oyuna baskılı başlayarak her zamanki istek ve arzumuzla işi bitirelim, sürpriz olmasın. Size önceki gün söyledim. Maça kesinlikle sadece ve sadece galibiyet için çıkacağız ve bunu başaracağız. Son düzlüğe girdik, bu fırsatı asla kaçıramayız. Şunu unutmayın ligin en iyi ve en golcü takımıyız. Daha ne olsun, çıkın sahaya ve işi bitirin" diye takımını uyardı.

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