03 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Ghezzal transferde Beşiktaş'a o ismi önerdi! Sergen Yalçın...

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Beşiktaş, son 3 maçından 4 puan alması halinde 2020-2021 sezonunun şampiyonu olacak. Siyah-beyazlılarda tüm saatler şampiyonluğa kurulurken, buradan gelecek gelirle Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. Transfer çalışmalarını başlatan Kara Kartal'a, Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal'dan ise bir öneri gelirken, teknik direktör Sergen Yalçın da bu isme onay geldi. İşte o futbolcu... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Ghezzal transferde Beşiktaş'a o ismi önerdi! Sergen Yalçın...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 Giriş Tarihi: 03.05.2021

'in 39. haftasında , deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Son dakika spor haberleri: Ghezzal transferde Beşiktaş'a o ismi önerdi! Sergen Yalçın...

Siyah beyazlılar, karşılaşmayı 7-0 kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.

Son dakika spor haberleri: Ghezzal transferde Beşiktaş'a o ismi önerdi! Sergen Yalçın...

Liderlik koltuğunu korumayı başaran Kartal, şampiyonluğu sonuna kadar götürüp kupayı kaldırmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Ghezzal transferde Beşiktaş'a o ismi önerdi! Sergen Yalçın...

Şampiyonluk hesapları yapan 'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Ghezzal transferde Beşiktaş'a o ismi önerdi! Sergen Yalçın...

Ara transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna kazandıran siyah beyazlılar, yaz transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Ghezzal transferde Beşiktaş'a o ismi önerdi! Sergen Yalçın...

Birçok bölge için transfer arayışlarına giren , yıldız oyuncu 'ın önerdiği oyuncuyu gündemine aldı.

Son dakika spor haberleri: Ghezzal transferde Beşiktaş'a o ismi önerdi! Sergen Yalçın...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika spor haberleri: Ghezzal transferde Beşiktaş'a o ismi önerdi! Sergen Yalçın...

, Bundesliga'dan küme düşen 'nin orta sahadaki dinamosu için harekete geçti.

Son dakika spor haberleri: Ghezzal transferde Beşiktaş'a o ismi önerdi! Sergen Yalçın...

Bentaleb'i Ghezzal'ın önerdiği, 'ın da onay verdiği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Ghezzal transferde Beşiktaş'a o ismi önerdi! Sergen Yalçın...

Bentaleb'in ile sözleşmesi 30 Haziran 2021'de bitiyor.

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