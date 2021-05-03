Son dakika spor haberleri: Ghezzal transferde Beşiktaş'a o ismi önerdi! Sergen Yalçın...

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Beşiktaş, son 3 maçından 4 puan alması halinde 2020-2021 sezonunun şampiyonu olacak. Siyah-beyazlılarda tüm saatler şampiyonluğa kurulurken, buradan gelecek gelirle Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. Transfer çalışmalarını başlatan Kara Kartal'a, Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal'dan ise bir öneri gelirken, teknik direktör Sergen Yalçın da bu isme onay geldi. İşte o futbolcu... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Siyah beyazlılar, karşılaşmayı 7-0 kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.

Liderlik koltuğunu korumayı başaran Kartal, şampiyonluğu sonuna kadar götürüp kupayı kaldırmak istiyor.

Şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Ara transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna kazandıran siyah beyazlılar, yaz transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Birçok bölge için transfer arayışlarına giren Beşiktaş, yıldız oyuncu Rachid Ghezzal'ın önerdiği oyuncuyu gündemine aldı.

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Beşiktaş'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:





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