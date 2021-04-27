27 Nisan 2021, Salı
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Sergen Yalçın gibi Başkan Çebi de aynı şekilde teknik heyet ve oyuncularına olan güvenini her fırsatta dile getirmeye devam ediyor. En son Ümraniye'de takımla bir araya gelen Başkan Çebi, "Sezon başında puanlar kaybettiğimizde bizim için ilk 5'e bile giremez diyorlardı. Ama biz size her zaman inandık, güvendik. Çünkü iyi oyuncular olduğunuzu biliyorduk. Şu anda lideriz. Çok büyük bir avantajımız var, bu saatten sonra geri dönüş yok. Şampiyonluk için yüreğinizi ortaya koyun" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: Yüreğinizi ortaya koyun
Beşiktaş'ta son alınan Kayserispor galibiyetinin ardından moraller yerine gelirken başkan Ahmet Nur Çebi, futbolculara 'Buradan bu saaten sonra geri dönüş yok' ifadelerinde bulundu. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ta tüm camia şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Üst üste iki maçta berabere kalarak kaybedilen 4 puanın ardından alınan Kayserispor galibiyeti, bozuk olan moralleri yeniden yerine getirdi. 7 eksik oyuncuyla Kayseri maçına çıkan siyah-beyazlılar 3-1'lik skorla net bir galibiyet alırken, teknik direktör Sergen Yalçın da maç sonu yaptığı açıklamada, "Kimse heveslenmesin. Sezon sonunda şampiyon biz olacağız" diyerek oyuncularına ne kadar güvendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Sergen Yalçın gibi Başkan Çebi de aynı şekilde teknik heyet ve oyuncularına olan güvenini her fırsatta dile getirmeye devam ediyor. En son Ümraniye'de takımla bir araya gelen Başkan Çebi, "Sezon başında puanlar kaybettiğimizde bizim için ilk 5'e bile giremez diyorlardı. Ama biz size her zaman inandık, güvendik. Çünkü iyi oyuncular olduğunuzu biliyorduk. Şu anda lideriz. Çok büyük bir avantajımız var, bu saatten sonra geri dönüş yok. Şampiyonluk için yüreğinizi ortaya koyun" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)
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