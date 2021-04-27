27 Nisan 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: Yüreğinizi ortaya koyun

Ahmet Nur Çebi: Yüreğinizi ortaya koyun
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.04.2021

'ta son alınan galibiyetinin ardından moraller yerine gelirken başkan , futbolculara 'Buradan bu saaten sonra geri dönüş yok' ifadelerinde bulundu. ()

'ta tüm camia şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Üst üste iki maçta berabere kalarak kaybedilen 4 puanın ardından alınan galibiyeti, bozuk olan moralleri yeniden yerine getirdi. 7 eksik oyuncuyla maçına çıkan siyah-beyazlılar 3-1'lik skorla net bir galibiyet alırken, teknik direktör da maç sonu yaptığı açıklamada, "Kimse heveslenmesin. Sezon sonunda şampiyon biz olacağız" diyerek oyuncularına ne kadar güvendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sergen Yalçın gibi Başkan Çebi de aynı şekilde teknik heyet ve oyuncularına olan güvenini her fırsatta dile getirmeye devam ediyor. En son 'de takımla bir araya gelen Başkan Çebi, "Sezon başında puanlar kaybettiğimizde bizim için ilk 5'e bile giremez diyorlardı. Ama biz size her zaman inandık, güvendik. Çünkü iyi oyuncular olduğunuzu biliyorduk. Şu anda lideriz. Çok büyük bir avantajımız var, bu saatten sonra geri dönüş yok. Şampiyonluk için yüreğinizi ortaya koyun" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)
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