02 Mayıs 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Demba Ba Beşiktaş'a mı dönüyor? Flaş paylaşım...

Demba Ba Beşiktaş'a mı dönüyor? Flaş paylaşım...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.05.2021

ile sözleşmesini fesheden yıldız golcü , 'a sinyal yolladı. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

Bir dönem forması giyen son olarak 'de 'de oynadı ve sözleşmesinin feshedilmesinin ardından serbest kaldı.

Ligde şampiyonluğa koşan siyah-beyazlılar, 'u 7-0 gibi sükse yaratan bir sonuçla mağlup ederek liderliğini perçinledi. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın eski yıldızı 'dan çok konuşulan bir hamle geldi.

Senegalli golcü, 'nün maç sonu sosyal medyadan yaptığı paylaşımları retweet etti. Demba Ba'nın bu hamlesi eski takımı Beşiktaş'a geri döneceği iddilarını beraberinde getirdi.

-15 ve -17 sezonlarında siyah beyazlı formayı giyen deneyimli santrfor, ilk geldiği sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi konumuna geldi. 2014-15 sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 44 maçta 27 gol atan Demba Ba, 'ne transfer olmuştu.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Beşiktaş'taki ikinci sezonu çok parlak geçmeyen 35 yaşındaki golcü 2 maçta 24 dakika süre aldıktan sonra 'nin yolunu tutmuştu.

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