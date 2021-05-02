Son dakika spor haberi: Demba Ba Beşiktaş'a mı dönüyor? Flaş paylaşım...
Başakşehir ile sözleşmesini fesheden yıldız golcü Demba Ba, Beşiktaş'a sinyal yolladı. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Demba Ba son olarak Süper Lig'de Başakşehir'de oynadı ve sözleşmesinin feshedilmesinin ardından serbest kaldı.
Ligde şampiyonluğa koşan siyah-beyazlılar, Hatayspor'u 7-0 gibi sükse yaratan bir sonuçla mağlup ederek liderliğini perçinledi. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın eski yıldızı Demba'dan çok konuşulan bir hamle geldi.
Senegalli golcü, Beşiktaş Kulübü'nün maç sonu sosyal medyadan yaptığı paylaşımları retweet etti. Demba Ba'nın bu hamlesi eski takımı Beşiktaş'a geri döneceği iddilarını beraberinde getirdi.
2014-15 ve 2016-17 sezonlarında siyah beyazlı formayı giyen deneyimli santrfor, ilk geldiği sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi konumuna geldi. 2014-15 sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 44 maçta 27 gol atan Demba Ba, Çin Ligi'ne transfer olmuştu.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle Beşiktaş'taki ikinci sezonu çok parlak geçmeyen 35 yaşındaki golcü 2 maçta 24 dakika süre aldıktan sonra Göztepe'nin yolunu tutmuştu.
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