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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ghezzal şov sürüyor!

Ghezzal şov sürüyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.04.2021

'ın Cezayirli yıldızı Ghezzal fark yaratmaya devam ediyor. Yıldız futbolcu bu sezon 19 gole direkt katkıda bulundu. ()

'ın yıldızı Ghezzal, karşısında siyah-beyazlıları sürükleyen isim oldu. Penaltıdan attığı golle gol perdesini açan Cezayirli futbolcu, N'Koudou'nun ikinci golünde de yaptığı asistle, bu sezonki asist sayısını 15'e çıkardı. Ligde 4 golü bulunan Ghezzal, toplamda 19 gole direkt etki etti. Özellikle orta sahada 'le birlikte iyi bir görüntü ortaya koyan , savunmaya yardımıyla da maçta öne çıkan isimlerden oldu. Beşiktaş'ta mutlu olduğunu her fırsatta yineleyen Ghezzal, "Önümüzde beş final maçı var. Hata yapma lüksümüz yok. Gerekirse ya da savunmada oynarım. Takıma faydalı olmak istiyorum" dedi. (Fotomaç)
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