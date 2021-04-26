26 Nisan 2021, Pazartesi
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Beşiktaş'ta Ghezzal şov sürüyor!
Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Ghezzal fark yaratmaya devam ediyor. Yıldız futbolcu bu sezon 19 gole direkt katkıda bulundu. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ın yıldızı Ghezzal, Kayserispor karşısında siyah-beyazlıları sürükleyen isim oldu. Penaltıdan attığı golle gol perdesini açan Cezayirli futbolcu, N'Koudou'nun ikinci golünde de yaptığı asistle, bu sezonki asist sayısını 15'e çıkardı. Ligde 4 golü bulunan Ghezzal, toplamda 19 gole direkt etki etti. Özellikle orta sahada Ljajic'le birlikte iyi bir görüntü ortaya koyan Rachid Ghezzal, savunmaya yardımıyla da maçta öne çıkan isimlerden oldu. Beşiktaş'ta mutlu olduğunu her fırsatta yineleyen Ghezzal, "Önümüzde beş final maçı var. Hata yapma lüksümüz yok. Gerekirse forvet ya da savunmada oynarım. Takıma faydalı olmak istiyorum" dedi. (Fotomaç)
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