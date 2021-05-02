02 Mayıs 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Hatayspor maçında izlediler! Beşiktaşlı Ersin'e flaş talip...

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Hatayspor'u 7-0'la geçti ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Siyah beyazlılarda sezon boyunca başarılı performans gösteren kaleci Ersin Destanoğlu da göz kamaştırdı. Hatayspor maçında bir Fransız kulübü yetkilisi genç kaleciyi izlemeye geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

Son dakika spor haberi: Hatayspor maçında izlediler! Beşiktaşlı Ersin'e flaş talip...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.05.2021

'in 39. haftasının açılış mücadelesinde , sahasında ağırladığı 'u 7-0 yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Son dakika spor haberi: Hatayspor maçında izlediler! Beşiktaşlı Ersin'e flaş talip...

Şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan siyah-beyazlılarda, kaleci 'nun performansı dikkat çekiyor.

Son dakika spor haberi: Hatayspor maçında izlediler! Beşiktaşlı Ersin'e flaş talip...

'ın 20 yaşındaki kalecisi , ekiplerinin radarında...

Son dakika spor haberi: Hatayspor maçında izlediler! Beşiktaşlı Ersin'e flaş talip...

Sabah'ta yer alan habere göre 'un ardından 'in scout şefi, dün genç file bekçisini izlemek için 'taydı.

Son dakika spor haberi: Hatayspor maçında izlediler! Beşiktaşlı Ersin'e flaş talip...

Bu sezon ligde 32 resmi maça çıkan Ersin, 29 gol yerken 13 mücadelede kalesini gole kapattı.

Son dakika spor haberi: Hatayspor maçında izlediler! Beşiktaşlı Ersin'e flaş talip...

Başarılı eldiven ayrıca dün karşılaşmasında sahaya ilk 11'de çıkan tek Türk oyuncuydu. Ersin'in sözleşmesi 2023'te sona erecek.

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