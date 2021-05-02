Son dakika spor haberi: Hatayspor maçında izlediler! Beşiktaşlı Ersin'e flaş talip...
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Hatayspor'u 7-0'la geçti ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Siyah beyazlılarda sezon boyunca başarılı performans gösteren kaleci Ersin Destanoğlu da göz kamaştırdı. Hatayspor maçında bir Fransız kulübü yetkilisi genç kaleciyi izlemeye geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)
Şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan siyah-beyazlılarda, kaleci Ersin Destanoğlu'nun performansı dikkat çekiyor.
Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, Fransız ekiplerinin radarında...
Sabah'ta yer alan habere göre Olympique Lyon'un ardından Nice'in scout şefi, dün genç file bekçisini izlemek için Vodafone Park'taydı.
Bu sezon ligde 32 resmi maça çıkan Ersin, 29 gol yerken 13 mücadelede kalesini gole kapattı.
Başarılı eldiven ayrıca dün Hatayspor karşılaşmasında sahaya ilk 11'de çıkan tek Türk oyuncuydu. Ersin'in sözleşmesi 2023'te sona erecek.
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