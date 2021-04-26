Son dakika Beşiktaş haberi: Ghezzal devreye girdi! Transferi o bitirecek

Sabah'ın haberine göre; İngilizler'in 7 milyon Euro ısrarının ise başarılı oyuncunun tavrıyla kırılacağına inanılıyor. Leicester ile sadece 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Ghezzal'ın da Beşiktaş'ta kalmak istemesi bu transferin çözümündeki önemli detaylardan biri olacak.