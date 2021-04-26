26 Nisan 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberi: Ghezzal devreye girdi! Transferi o bitirecek

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldız ismi Rachid Ghezzal bonservis sorununu çözmek için devreye girdi. Siyah-beyazlılar ile Leicester City arasında süren görüşmelere dahil olan Cezayirli futbolcu İngiliz ekibine flaş bir öneride bulunacak. (BJK spor haberleri)

Son dakika Beşiktaş haberi: Ghezzal devreye girdi! Transferi o bitirecek
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.04.2021

yönetimi, takım şampiyonluğa koşarken diğer yandan da transfer mesaisini sürdürüyor. beyazlılar, lig bitmeden 'ın bonservisini almak istiyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Ghezzal devreye girdi! Transferi o bitirecek

28 yaşındaki oyuncu için, kulübü City'nin "Sezon sonu görüşelim" yanıtına rağmen işi riske atmak istemeyen yönetimi, İngiliz ekibiyle temasları sıklaştırdı ve bonservis pazarlığına girişti.

Son dakika Beşiktaş haberi: Ghezzal devreye girdi! Transferi o bitirecek

LEİCESTER İLE 1 YIL DAHA KONTRATI VAR

Bu sezon attığı 4 golün yanı sıra, 15 asistle de harikalar yaratan Cezayirli sağ kanat için yönetimi 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Ghezzal devreye girdi! Transferi o bitirecek

'ın haberine göre; 'in 7 milyon Euro ısrarının ise başarılı oyuncunun tavrıyla kırılacağına inanılıyor. ile sadece 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Ghezzal'ın da 'ta kalmak istemesi bu transferin çözümündeki önemli detaylardan biri olacak.

Son dakika Beşiktaş haberi: Ghezzal devreye girdi! Transferi o bitirecek

-beyazlılarda ikinci baharını yaşayan, hem kulüp kariyerinde çıkışa geçen hem de yıllar sonra 'na dönen 28 yaşındaki oyuncu, 'ta kalmak istediğini hem menajerine hem de City'e de iletmiş durumda.

Son dakika Beşiktaş haberi: Ghezzal devreye girdi! Transferi o bitirecek

Bu sezon 'nın beş büyük ligi ve 'de forma giyen 3238 oyuncu arasında 'den daha fazla asist yapan tek isim B.Münihli (17).

Son dakika Beşiktaş haberi: Ghezzal devreye girdi! Transferi o bitirecek

2010/11'den bu yana 'de sadece dört oyuncu bir Süper Lig sezonunda 15 asist yapabildi: 2020/21, Edin Visca 2017/18 , Wesley Sneijder 2016/17, Cicinho 2013/14.

Son dakika Beşiktaş haberi: Ghezzal devreye girdi! Transferi o bitirecek

'ta 15 asist yapıp, 4 gol atarak 19 gole etki eden Ghezzal her 104 dakikada bir skora katkı vermeyi başardı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal şampiyonluğa yürüyor! Kartal şampiyonluğa yürüyor!
Ghezzal şov sürüyor! Ghezzal şov sürüyor!
Flaş itiraf! Beşiktaş'a gidemediğim için üzgünüm Flaş itiraf! "Beşiktaş'a gidemediğim için üzgünüm"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör