02 Mayıs 2021, Pazar
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Beşiktaş'ta Rosier’den 2 asist!
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor'u 7-0 gibi farklı bir skorla yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Siyah-beyazlılarda Rosier 2 asist yaparak galibiyete katkı sağladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Gecenin alkışı hak eden isimlerin biri de Valentin Rosier'di. Fransız sağ bek, 2 asist yaparak zafere katkı sağladı. 24 yaşındaki futbolcu, önce Rıdvan Yılmaz'ın ardından Larin'in 4. golünde pası veren isim oldu. Rosier, böylece bu sezonki asist sayısını 6'ya çıkardı. Rosier maç sonrası "Şampiyonluğa gidiyoruz. Hedefe ulaşana kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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