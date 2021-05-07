07 Mayıs 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Antrenmanın ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolcularla bir araya gelen Çebi, Galatasaray maçında siyah-beyazlılara başarılar diledi.
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den takıma moral ziyareti
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyeleri başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte takımın son antrenmanını ziyaret etti. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ, Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, Futbol Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanmasından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları ile Futboldan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cenk Sümer, futbol takımının BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanı izlediler.
Antrenmanın ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolcularla bir araya gelen Çebi, Galatasaray maçında siyah-beyazlılara başarılar diledi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...