07 Mayıs 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den takıma moral ziyareti

Çebi'den moral ziyareti!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 40. haftasında 'a konuk olacak 'ta yönetim kurulu üyeleri başkan ile birlikte takımın son antrenmanını ziyaret etti. ( haberleri)

Kulübü Başkanı , Asbaşkan , Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı , Futbol Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanmasından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ile Futboldan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi , futbol takımının 'nde gerçekleştirdiği antrenmanı izlediler.

Antrenmanın ardından Teknik Direktör ve futbolcularla bir araya gelen Çebi, maçında siyah-beyazlılara başarılar diledi.






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