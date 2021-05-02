Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ilk golünü attı!

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor'u 7-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda sakatlanan N'Koudou yerine giren Rıdvan Yılmaz, 1 dakika sonra golünü attı. 19 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'taki ilk golünü kaydetti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Dakikalar 43'ü gösterirken sakatlanan N'Koudou'nun yerine oyuna dahil olan Rıdvan Yılmaz bir girdi pir girdi. Genç sol bek, oyuna girdikten hemen bir dakika sonra topla daha ilk buluşmasında Beşiktaş'ın 5. golünü atan isim oldu. 19 yaşındaki savunmacı ayrıca siyah- beyazlı formayla gol siftahı yaptı. Rıdvan'ın golünü kutlamak için kaleci Ersin de kalesinden çıkıp geldi. Rıdvan maç sonrası "Çok mutluyum. Bu hisler tarif edilmez. Galatasaray maçında da söyledim. Paha biçilmez. 12 yılımı verdiğim Beşiktaş'la gol attım. Her şey daha güzel olacak" dedi.

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