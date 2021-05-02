02 Mayıs 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ilk golünü attı!

Rıdvan ilk golünü attı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.05.2021

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında sahasında 'u 7-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda sakatlanan N'Koudou yerine giren Rıdvan Yılmaz, 1 dakika sonra golünü attı. 19 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'taki ilk golünü kaydetti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Dakikalar 43'ü gösterirken sakatlanan N'Koudou'nun yerine oyuna dahil olan Rıdvan Yılmaz bir girdi pir girdi. Genç sol bek, oyuna girdikten hemen bir dakika sonra topla daha ilk buluşmasında 'ın 5. golünü atan isim oldu. 19 yaşındaki savunmacı ayrıca siyah- beyazlı formayla gol siftahı yaptı. Rıdvan'ın golünü kutlamak için Ersin de kalesinden çıkıp geldi. Rıdvan maç sonrası "Çok mutluyum. Bu hisler tarif edilmez. Galatasaray maçında da söyledim. Paha biçilmez. 12 yılımı verdiğim Beşiktaş'la gol attım. Her şey daha güzel olacak" dedi.

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