02 Mayıs 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Hatayspor maçında tek yerli Ersin Destanoğlu!

Sahadaki tek yerli Ersin!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.05.2021

'in 39. haftasında ile kozlarını paylaşırken, siyah-beyazlılar maçı 7-0 kazandı. Siyah-beyazlıların ilk 11'inde yerli olarak sadece yer aldı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

- karşılaşması ilk 11'inde sahada tek yerli futbolcu vardı. Siyahbeyazlıların kalesini koruyan , 22 futbolcu arasında tek Türk futbolcu oldu. 20 yaşındaki kaleci bu sezon ligde 32. maçına çıktı.

Beşiktaş şampiyonluğa kanatlandı! haberin devamı

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