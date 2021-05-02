Beşiktaş-Hatayspor maçında tek yerli Ersin Destanoğlu!

Spor Toto Süper Lig'in 39. hafta karşılaşmasında lider Beşiktaş sahasında Avrupa Ligi kotasına girmek isteyen Hatayspor'u ağırladı. Siyah-beyazlıların yıldızlarının şov yaptığı mücadeleyi ev sahibi ekip 7-0 gibi farklı bir skorla kazandı ve liderliğini sürdürdü. Beşiktaş kalan 3 maçtan 4 puan çıkarması halinde bile 2020-2021 sezonunun şampiyonu olacak.