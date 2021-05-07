Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı yöneticiler Talisca'yı aradı!
Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 maç kala lider durumda bulunan Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için yoğun mesai harcıyor. Siyah beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Anderson Talisca, yeniden Kartal'ın gündeminde. Ancak Brezilyalı yıldızdan gelen haberler pek iç açıcı değil. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)
Milliyet Gazetesi Muhabiri ve A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ ise Youtube kanalında yayınladığı videosunda Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yla ilgili görüşmeyi açıklarken çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte Sarıdağ'ın o açıklamaları;
5.5 MİLYON EURO İSTEDİ
Oradan bonservisini alsa bile Talisca'nın Beşiktaş yönetimine çektiği yıllık ücret 5.5 milyon euro. Oha dediğinizi duyar gibiyim. 5.5 milyon euro istemiş. Anderson Talisca'nın bir yıllık istediği ücret Ghezzal'ın bonservis bedeli.
Ben enayi miyim, keriz miyim? Gelecek 2 tane frikik atacak, 2 sosyal medya paylaşımı falan 5.5 milyon euroya. Hadi indirim yapsın 4.5 milyon euro de. Hani Beşiktaşlıydın.
BEŞİKTAŞ ARAYIP 'NE İSTİYORSUN?' DİYE SORDU
Ya artık oynama taraftarın duygularıyla, gözyaşı ve özlemiyle oynama. Neticede görüşüldü. Bir nabız yoklandı. 'Madem sen bu kadar paylaşım yapıyorsun. Ne istiyorsun bize söyle' diye aradılar. 5.5 milyon euroyu duyunca telefonu kapattılar herhalde. Talisca'yı Beşiktaş'ın gündemine bilerek sokuyorlar. Beşiktaş yönetimini o masaya oturtacaklar. Sonra Beşiktaş, Talisca'yı alamadı olacak. Bunlar kumpas.
MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMASI TİCARİ HAMLE
Arkadaş diyormuş ki bana Katar'dan teklif var, Suudi Arabistan'dan teklif var. Buyur git o zaman oraya. Brezilya Milli Takımı kampına çağrılması da ticari hamleydi zaten ki çağrıldığı zaman da hiç süre alamadı.
Bonservisini yükseltmek için yapılan hamleler bunlar. Bunlar Brezilya ekonomisi için devlet politikaları. Bu tuzaklara düşmeyen bir Beşiktaş yönetimi var. Ben diyorum ki bırakın Talisca'yı Ghezzal'a bakın.' ifadelerini kullandı.
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