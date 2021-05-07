07 Mayıs 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı yöneticiler Talisca'yı aradı!

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 maç kala lider durumda bulunan Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için yoğun mesai harcıyor. Siyah beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Anderson Talisca, yeniden Kartal'ın gündeminde. Ancak Brezilyalı yıldızdan gelen haberler pek iç açıcı değil. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı yöneticiler Talisca'yı aradı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.05.2021

taraftarının takıma geri dönmesini istediği Anderson ile ilgili transfer gerçekleri ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı yöneticiler Talisca'yı aradı!

Geçtiğimiz seneden beri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla kafaları karıştıran ve hakkındaki transfer iddialarını güçlendiren 'nın yeni siyah-beyazlı forma giyip giymeyeceği merak konusu olmuştu.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı yöneticiler Talisca'yı aradı!

Muhabiri ve yorumcusu ise Youtube kanalında yayınladığı videosunda Brezilyalı yıldız Anderson 'yla ilgili görüşmeyi açıklarken çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte Sarıdağ'ın o açıklamaları;

Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı yöneticiler Talisca'yı aradı!

BEŞİKTAŞ GELMEK İSTİYOR AMA...

Anderson konusunda 'de maaşlar için kanun çıktı denildi ama kanun yeni sözleşmeleri kapsıyor. Öncekilere etkisi yok. Talisca Çin'den ayrılmak istiyor mu? Evet. Oyuncu 'a gelmek istiyor mu? Evet. Ama oyuncu ucuz bir oyuncu değil.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı yöneticiler Talisca'yı aradı!

TALISCA'NIN NABZI DOLAR ATIYOR

Biliyorsunuz , paylaşımları yapıyor. Taraftarları kullanıyor demek istemiyorum ama biraz elini güçlendirmeye çalışıyor. Talisca için bir nabız yoklandı. Nabız korkunç atıyor ama dolar basıyor kan yerine. Kalbi dolar pompalıyor. Pahalı oyuncu arkadaşlar.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı yöneticiler Talisca'yı aradı!

5.5 MİLYON EURO İSTEDİ

Oradan bonservisini alsa bile 'nın yönetimine çektiği yıllık ücret 5.5 milyon euro. Oha dediğinizi duyar gibiyim. 5.5 milyon euro istemiş. 'nın bir yıllık istediği ücret Ghezzal'ın bonservis bedeli.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı yöneticiler Talisca'yı aradı!

Ben enayi miyim, keriz miyim? Gelecek 2 tane frikik atacak, 2 sosyal medya paylaşımı falan 5.5 milyon euroya. Hadi indirim yapsın 4.5 milyon euro de. Hani Beşiktaşlıydın.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı yöneticiler Talisca'yı aradı!

BEŞİKTAŞ ARAYIP 'NE İSTİYORSUN?' DİYE SORDU

artık oynama taraftarın duygularıyla, gözyaşı ve özlemiyle oynama. Neticede görüşüldü. Bir nabız yoklandı. 'Madem sen bu kadar paylaşım yapıyorsun. Ne istiyorsun bize söyle' diye aradılar. 5.5 milyon euroyu duyunca telefonu kapattılar herhalde. 'yı 'ın gündemine bilerek sokuyorlar. Beşiktaş yönetimini o masaya oturtacaklar. Sonra Beşiktaş, Talisca'yı alamadı olacak. Bunlar kumpas.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı yöneticiler Talisca'yı aradı!

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMASI TİCARİ HAMLE

Arkadaş diyormuş ki bana Katar'dan teklif var, Suudi Arabistan'dan teklif var. Buyur git o zaman oraya. Brezilya Milli Takımı kampına çağrılması da ticari hamleydi zaten ki çağrıldığı zaman da hiç süre alamadı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı yöneticiler Talisca'yı aradı!

Bonservisini yükseltmek için yapılan hamleler bunlar. Bunlar Brezilya ekonomisi için devlet politikaları. Bu tuzaklara düşmeyen bir yönetimi var. Ben diyorum ki bırakın 'yı Ghezzal'a bakın.' ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Dev rekabette 349. randevu Dev rekabette 349. randevu
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!
Çarpıcı yorum! G.Saray'a kaybetse bile... Çarpıcı yorum! "G.Saray'a kaybetse bile..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör