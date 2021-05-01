01 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Pascal Nouma'dan şampiyonluk mesajı! "Asın bayrakları"

Pascal Nouma'dan şampiyonluk mesajı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.05.2021

'ın efsane futbolcularından , sosyal medya hesabından taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Nouma paylaşımında, " bundan sonra, 4 maçta 6 puan kaybetmez, asın bayrakları. Şampiyon Beşiktaş" ifadelerine yer verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Siyah-beyazlıların unutulmaz isimlerinden biri olan 'dan taraftarın şampiyonluk heyecanını yükselten bir mesaj geldi. Fransız eski futbolcu sosyal medyadan şampiyonluk meşalesini yaktı. , 'yi 3-2'lik skorla yendi, en yakın takipçisi Fenerbahçe ise Alanyaspor deplasmanında 2 puan kaybetti. Alınan bu sonuçlarla , liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırarak puan farkını 5'e çıkardı. Kartal, rakiplerine bakmaksızın 7 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Nouma da eski takım arkadaşı 'ın puan vermeyeceğini ifade etti. Pascal attığı tweette, " bundan sonra, 4 maçta 6 puan kaybetmez, asın bayrakları. Şampiyon Beşiktaş" ifadelerine yer verdi. Bu tweet kısa zamanda sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Mısır'dan flaş transfer iddiası! İşte yeni golcü...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal'ın tek hedefi 3 puan! İşte ilk 11... Kartal'ın tek hedefi 3 puan! İşte ilk 11...
Kartal'a Mısır'dan golcü! Girişimler başladı Kartal'a Mısır'dan golcü! Girişimler başladı
Uluç'tan fikstür eleştirisi! Beşiktaş'ın yerinde olsam... Uluç'tan fikstür eleştirisi! "Beşiktaş'ın yerinde olsam..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör