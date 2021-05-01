Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Pascal Nouma, sosyal medya hesabından taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Nouma paylaşımında, "Sergen bundan sonra, 4 maçta 6 puan kaybetmez, asın bayrakları. Şampiyon Beşiktaş" ifadelerine yer verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Siyah-beyazlıların unutulmaz isimlerinden biri olan Pascal Nouma'dan taraftarın şampiyonluk heyecanını yükselten bir mesaj geldi. Fransız eski futbolcu sosyal medyadan şampiyonluk meşalesini yaktı. Beşiktaş, Rize'yi 3-2'lik skorla yendi, en yakın takipçisi Fenerbahçe ise Alanyaspor deplasmanında 2 puan kaybetti. Alınan bu sonuçlarla Kartal, liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırarak puan farkını 5'e çıkardı. Kartal, rakiplerine bakmaksızın 7 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Nouma da eski takım arkadaşı Sergen Yalçın'ın puan vermeyeceğini ifade etti. Pascal attığı tweette, "Sergen bundan sonra, 4 maçta 6 puan kaybetmez, asın bayrakları. Şampiyon Beşiktaş" ifadelerine yer verdi. Bu tweet kısa zamanda sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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