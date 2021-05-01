01 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaşlı oyunculara şampiyonluk için dev prim! Rakam...

Şampiyonluk için dev prim! Rakam...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

Spor Toto 'de son 4 maça girilirken liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ta, başkan 'den flaş bir hamle geldi. Siyah beyazlılarda başkan Çebi, futbolcuların daha da motive olmaları adına kalan 4 maç için kesenin ağzını açtı ve 10 milyon TL'lik prim belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

'de bitime 4 hafta kala ezeli rakipler arasında şampiyonluk yarışı kızışırken Beşiktaş'ta yönetimindeki teknik ekip, kalan maçlara oyuncuları en iyi şekilde hazırlamaya, yönetim de takımın motivasyonunu yükseltmeye çalışıyor.

Hürriyet'in haberine göre, başkanlığındaki siyah beyazlı yönetim, kalan 4 maçtan zaferle çıkılması durumunda takıma yaklaşık 10 milyon prim dağıtma kararı verdi. Bu durumda galibiyet başına yaklaşık 100 bin TL alacak olan siyah beyazlılar 4'te 4 yapmaları durumunda kişi başı toplamda 400 bin TL almaya hak kazanacak.

BAŞKAN ÇEBİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMIYOR

Bu arada şampiyonluk yarışında kritik dönemece girilmesiyle birlikte başkan Ahmet Nur Çebi'nin nisan ayı boyunca takımla birlikte harcadığı mesai de arttı. 3 Nisan'da Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde idmanı izleyip Sergen Yalçın ile sohbet eden Çebi, maçında başarılar diledi. Tedavisine devam edilen Hasic ile Mensah'a da geçmiş olsun dileklerini iletti. Ertesi gün ise takımı Kasımpaşa maçına bizzat uğurlayıp başarılar diledi. 18 Nisan'da idmanı izleyen Çebi, sakatlığı süren Hasic'in yanı sıra ve ile sohbet etti. 20 Nisan'da 'ta takımı kamp yaptığı otelden başarı dileklerinde bulunarak 'na uğurladı.

FUTBOLCULARI MAÇA BİZZAT UĞURLUYOR

Ahmet Nur Çebi, 23 Nisan'da takımın akşamki çalışmasını izledi. Sergen Yalçın ile bir süre sohbet eden Çebi, takıma maçında başarılar diledi. 24 Nisan'da da başkan Ahmet Nur Çebi, asbaşkan ile tesislere giderek Kayserispor ile karşılaşacak takımı başarı dileklerinde bulunarak uğurladı. Siyah beyazlıların 1 numarası 27 Nisan'da takımla birlikte 'ye gitti. 28 Nisan'da da yöneticiler Emre Kocadağ, , ve ile birlikte deplasmanda ile karşılaşacak takımı kamp yapılan otelden başarı dileklerinde bulunarak uğurladı.

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