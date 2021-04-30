Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Mısır'dan flaş transfer iddiası! İşte yeni golcü...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, bir yandan transfer çalışmalarına da hız verdi. Galatasaray'ın Mostafa Mohamed transferinin ardından, Mısır'dan bir golcü de siyah beyazlılar kadrosuna katacak. Ülke basınından flaş bir iddia geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Şampiyonluk yolunda son viraja önde giren Beşiktaş, gelecek sezon için de transfer çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir isim ortaya atıldı.
Mısırlı gazeteci Muhammed Faruk Saad, Galatasaray'ın Mustafa Muhammed transferinin ardından Türkiye'den Mısır pazarına olan ilginin arttığını ve Beşiktaş'ın El Ahly'nin golcüsü Muhammed Şerif için girişimlere başladığını kaydetti.
Saad Mısır basınında, "Beşiktaş, önümüzdeki transfer döneminde onu transfer etmek istiyor. Bir süredir izliyorlar ve ilk temasları da gerçekleştirdiler. El Ahly'nin ciddi bir bedel talebi var, ne olacağını göreceğiz" açıklamasını yaptı.
MUHAMMED ŞERİF KİMDİR?
25 yaşındaki Muhammed Şerif, Mısır'da bu sezon 15 maçta attığı 9 golle gol krallığının zirvesinde yer alıyor. Şerif ayrıca Afrika Şampiyonlar Ligi'nde de 8 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
1,84 boyuncaki Mısırlı golcü, iki ayağını da iyi kullanırken, zaman zaman kanatlarda da forma giyebiliyor.
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