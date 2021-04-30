30 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Mısır'dan flaş transfer iddiası! İşte yeni golcü...

Kartal'a Mısır'dan golcü! Girişimler başladı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 Giriş Tarihi: 30.04.2021

'de şampiyonluk hesapları yapan , bir yandan transfer çalışmalarına da hız verdi. 'ın transferinin ardından, 'dan bir golcü de siyah beyazlılar kadrosuna katacak. Ülke basınından flaş bir iddia geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Şampiyonluk yolunda son viraja önde giren , gelecek sezon için de transfer çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir isim ortaya atıldı.

Mısırlı gazeteci Muhammed Faruk Saad, 'ın transferinin ardından 'den pazarına olan ilginin arttığını ve Beşiktaş'ın 'nin golcüsü için girişimlere başladığını kaydetti.

Saad Mısır basınında, "Beşiktaş, önümüzdeki transfer döneminde onu transfer etmek istiyor. Bir süredir izliyorlar ve ilk temasları da gerçekleştirdiler. El Ahly'nin ciddi bir bedel talebi var, ne olacağını göreceğiz" açıklamasını yaptı.

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MUHAMMED ŞERİF KİMDİR?

25 yaşındaki Muhammed Şerif, Mısır'da bu sezon 15 maçta attığı 9 golle gol krallığının zirvesinde yer alıyor. Şerif ayrıca 'nde de 8 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

1,84 boyuncaki Mısırlı golcü, iki ayağını da iyi kullanırken, zaman zaman kanatlarda da forma giyebiliyor.

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