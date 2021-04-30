30 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi korkutan gelişme!

Beşiktaş'ta G.Saray derbisi öncesi korkutan gelişme!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.04.2021

'de adım adım şampiyonluğa giden Beşiktaş, 39. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaşacak. Siyah beyazlılarda 4 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Bu 4 futbolcu sarı kart görmesi durumunda Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

Beşiktaş, 'in 39. haftasında evinde 'u ağırlayacak.

Ligin 38. haftasında 'u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş; 24 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 78 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.

Atakaş ise 16 galibiyet, 9 beraberlik ile 11 yenilgi sonunda 57 puan elde etti ve 5. sırada yer alıyor.

ROSİER VE NECİP DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sarı kart cezaları sona eren ve Uysal yarınki karşılaşmada görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

Hes Kablo Kayserispor maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen iki futbolcu, Rize deplasmanında görev yapamamıştı.

4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekipte 40. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi maç öncesi , , ve 'in üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular Atakaş Hatayspor karşısında sarı kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek.

5 FUTBOLCUNUN SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Siyah-beyazlı ekipte yarın oynanacak karşılaşma öncesi 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

Sezonu kapattıkları açıklanan ve 'in yanı sıra tedavileri devam eden Oğuzhan Özyakup ve Vincent Aboubakar'ın Hatayspor karşısında görev yapması beklenmiyor.

Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan 'nin kontrollerinde sağ uyluk iç adalesinde gerilme tespit edildiği açıklandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Gökhan Töre'yi yarınki maçta görevlendirmeyeceği öğrenildi.

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