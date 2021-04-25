Beşiktaş'ta galibiyetin mimarı N’Koudou! Takımını sırtladı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 3-1'lik skorla geçti. Siyah-beyazlılarda Kevin N'Koudou attığı 2 golle takımını sırtladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Kevin N'Koudou, Kayserispor galibiyetinin mimarı oldu. Ankaragücü maçında kaçırdığ penaltı ile taraftarların tepkisini çeken 26 yaşındaki kanat oyuncusu, dün attığı 2 golle maça damga vurdu. N'Koudou, 13. dakikada takımını 2-1 öne geçirirken, 65'te attığı golle de zaferi perçinledi. Siyah- beyazlı futbolcu, böylece ligdeki gol sayısını 6'yü yekseltti. Fransız oyuncu, gollerinin yanı sıra mücadesiyle de büyük alkış aldı. Hücuma katkısı kadar savunmaya verdiği destekle de takdir topladı. Sosyal medyada bu kez övgü dolu yorumlar aldı. N'Koudou, golleri nedeniyle mutlu olduğunun söyledi.

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