25 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta galibiyetin mimarı N’Koudou! Takımını sırtladı

Galibiyetin mimarı N’Koudou! Takımını sırtladı
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında 'u 3-1'lik skorla geçti. Siyah-beyazlılarda Kevin N'Koudou attığı 2 golle takımını sırtladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'ın Fransız futbolcusu Kevin N'Koudou, galibiyetinin mimarı oldu. Ankaragücü maçında kaçırdığ penaltı ile taraftarların tepkisini çeken 26 yaşındaki kanat oyuncusu, dün attığı 2 golle maça damga vurdu. N'Koudou, 13. dakikada takımını 2-1 öne geçirirken, 65'te attığı golle de zaferi perçinledi. Siyah- beyazlı futbolcu, böylece ligdeki gol sayısını 6'yü yekseltti. Fransız oyuncu, gollerinin yanı sıra mücadesiyle de büyük alkış aldı. Hücuma katkısı kadar savunmaya verdiği destekle de takdir topladı. Sosyal medyada bu kez övgü dolu yorumlar aldı. N'Koudou, golleri nedeniyle mutlu olduğunun söyledi.

Beşiktaş'tan kritik 3 puan! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu! Kendisi de inanmadı Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu! "Kendisi de inanmadı"
Ghezzal şov devam ediyor! Asist krallığında zirvede Ghezzal şov devam ediyor! Asist krallığında zirvede
Beşiktaş lehine verilen penaltı doğru mu? Usta isimler değerlendirdi Beşiktaş lehine verilen penaltı doğru mu? Usta isimler değerlendirdi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör