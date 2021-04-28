Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Rizespor maçı 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Siyah-beyazlılar, Karadeniz ekibini mağlup ederek takipçileri Fenerbahçe ve Galatasaray ile puan farkını korumayı hedefliyor. Kara Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri...

Ligde son olarak Kayserispor'u 3-1 yenerek yeniden çıkışa geçen Beşiktaş, şampiyonluk yolunda bugün Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak isteyen siyah- beyazlı takım, hem kalan haftalar için galibiyet serisi başlatmak hem de zirvedeki yerini sağlamlaştırmak amacında. Beşiktaş; 23 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 75 puan toplayarak en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde yer alıyor.



ROSIER VE NECİP YOK



Öte yandan Beşiktaş son haftalarda deplasmandaki görüntüsüyle taraftarını korkutuyor. Siyah-beyazlı takım, şampiyonluk yarışında son 3 deplasman maçında kritik 5 puan kaybı yaşadı. Dış sahada Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Kartallar, Erzurumspor'u ise 4-2 mağlup etti. Beşiktaş, deplasmandaki son maçında ise Sivas ile golsüz berabere kaldı. Bu arada Beşiktaş'ta sarı kart cezaları bulunan Valentin Rosier ve Necip Uysal, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu sezon 8. sarı kartını gören Rosier, cezası nedeniyle ikinci kez takımını yalnız bırakacak.

MUHTEMEL 11'LER



Ç.RİZESPOR: GÖKHAN, MOROZIUK, MERIAH, MELNJAK, TALBI, MICHALAK, BAIANO, DONSAH, ABDULLAH, SAMUDIO, SKODA



BEŞİKTAŞ: ERSİN, DORUKHAN, VIDA, WELINTON, N'SAKALA, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, LJAJIC, N'KOUDOU, TÖRE (LARIN)



RİZE DEPLASMANINDA ÜSTÜN



Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında Rize'de oynanan 18 lig maçında galibiyet sayısında siyah-beyazlıların 6 farkla üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş, deplasmanda 11 kez kazanırken, ev sahibi Rizespor 5 kez galip geldi. Siyah-beyazlılar 30, yeşil-mavililer ise 21 gol attı.



WELINTON DÖNÜYOR



Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezası biten Welinton, bugünkü karşılaşmada yeniden formasına kavuşacak. Cezası nedeniyle Kayserispor maçında oynayamayan tecrübeli stoper, yine Vida'nın partneri olacak. Brezilyalı stoperin yokluğunda Kayseri'de Montero görev yapmıştı.



3 FUTBOLCU SINIRDA



Beşiktaş'ta müsabaka öncesi 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Siyahbeyazlı ekipte 39. haftadaki Hatayspor karşılaşma öncesi Larin, Atiba ve Dorukhan'ın üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular Rizespor karşısında sarı kart gördüğü takdirde cezalı duruma düşecek.



SAĞ BEK DORUKHAN



Teknik direktör Sergen Yalçın, bugün sağ bekte Dorukhan'ı görevlendirecek. Yalçın, Rosier'in yokluğunda genelde Necip'i sağ bekte oynatırken, 2 oyuncunun birden cezalı olmasıyla Dorukhan'ın mecburen sağ bekte oynaması bekleniyor.



ATIBA VE LARİN KADROYA ALINDI



Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson ve Cyle Larin de takıma döndü. Atiba bugünkü maça ilk 11'de maça başlayacak. Larin ise Rize maçının kadrosuna alındı ancak 11'de oynayıp oynamayacağına maç saati karar verilecek. Kara Kartal, sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar'dan ise yine yararlanamayacak.



HERKES KARŞIMIZDA!



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzon'da çarpıcı bir açıklama yaptı. Başkan Çebi karşılama sırasında "Taraftarlar yine yanınızda başkanım" yorumuna, "Sadece onlar yanımızda! Herkes toplandı, üzerimize geliyor. Hatay karşımızda, Rize karşımızda, ama biz şampiyon olacağız" yanıtını verdi.



BİTİGEN TERS GELİYOR



Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen'in yönettiği maçlar Beşiktaş'a yaramıyor. Abdulkadir Bitigen, siyah-beyazlı takımın daha önce 4 maçını yönetti. Kartallar, bu karşılaşmalarda sadece 1 kez kazanırken 1 beraberlik ve 2 de yenilgi aldı. Bitigen, Beşiktaş'ın bu sezon Konyaspor'a 4-1 mağlup olduğu maçı yönetmişti.

(Fotomaç)

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