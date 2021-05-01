01 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Hatayspor maçı öncesi Sergen Yalçın'dan fikstür tepkisi! "Bu ne acele?"

Yalçın'dan fikstür tepkisi! Bu ne acele?
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 Giriş Tarihi: 01.05.2021

'in 39. haftasında lider , ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş-Hatayspor mücadelesinin öncesinde siyah-beyazlı takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Fikstüre tepki gösteren Yalçın, "Biz bu aceleyi anlamadık." yorumunda bulundu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'in 39. haftasında 'la kozlarını paylaşacak 'ta teknik direktör maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

teknik direktörü 'a geçmiş olsun diliyorum, hastalık zor. Biz de geçirdik, herkes geçiriyor. Bir an evvel inşallah hayat normale döner.

'nin oynama ihtimali düşük, zor. Belki 5-10 dakika değerlendirebiliriz. sezonu kapattı gibi. Son 1-2 maça yetişse bile, antrenman yapmadan fizik gücüyle zor.

Bize bu kadar acele maç oynatmanın nedenini bulamadık. Bu da oyuncular üstünde önemli etken. Oyuncuları dinlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah bir sakatlık ve kaza bela olmadan, iyi bir oyun olur.

Rize'den çarşamba gecesi geldik, maçın ısrarla ertelenmesini istedik. Oyuncu sağlığını düşündük. 72 saat olmadan, bugün tekrar maça çıkıyoruz. Benden önce 10 takım maç oynadı, kimse oynamıyor, biz bugün oynuyoruz. Biz bu aceleyi anlamadık.

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