Beşiktaş-Hatayspor maçı öncesi Sergen Yalçın'dan fikstür tepkisi! "Bu ne acele?"

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında lider Beşiktaş, Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş-Hatayspor mücadelesinin öncesinde siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Fikstüre tepki gösteren Yalçın, "Biz bu aceleyi anlamadık." yorumunda bulundu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor'la kozlarını paylaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan'a geçmiş olsun diliyorum, hastalık zor. Biz de geçirdik, herkes geçiriyor. Bir an evvel inşallah hayat normale döner.

Gökhan Töre'nin oynama ihtimali düşük, zor. Belki 5-10 dakika değerlendirebiliriz. Oğuzhan sezonu kapattı gibi. Son 1-2 maça yetişse bile, antrenman yapmadan fizik gücüyle zor.

Bize bu kadar acele maç oynatmanın nedenini bulamadık. Bu da oyuncular üstünde önemli etken. Oyuncuları dinlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah bir sakatlık ve kaza bela olmadan, iyi bir oyun olur.

Rize'den çarşamba gecesi geldik, maçın ısrarla ertelenmesini istedik. Oyuncu sağlığını düşündük. 72 saat olmadan, bugün tekrar maça çıkıyoruz. Benden önce 10 takım maç oynadı, kimse oynamıyor, biz bugün oynuyoruz. Biz bu aceleyi anlamadık.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ