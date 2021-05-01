01 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Hatayspor maçı öncesinden flaş açıklama!

Beşiktaş'tan maç öncesi flaş açıklama!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 Giriş Tarihi: 01.05.2021

Spor Toto 'in 39. haftasının açılış maçında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlı kulüpten flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol A Takımımızın 'in 39. haftasında ile oynayacağı maç öncesinde 01.05.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Atakaş ' a hızlandırılmış PCR testi uygulanması talebimiz, kabul görmemiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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