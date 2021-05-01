01 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Hatayspor maçı öncesinden flaş açıklama!
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasının açılış maçında Beşiktaş ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlı kulüpten flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde 01.05.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Atakaş Hatayspor' a hızlandırılmış PCR testi uygulanması talebimiz, TFF Sağlık Kurulunca kabul görmemiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
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