07 Mayıs 2021, Cuma
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Beşiktaş'ın Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi siyah-beyazlıların kamp kadrosu belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Kevin N'Koudou ve Bernard Mensah derbi kafilesinde yer almadı.
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