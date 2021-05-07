07 Mayıs 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 Giriş Tarihi: 07.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 40. haftasında oynanacak olan - maçı öncesi siyah-beyazlıların kamp kadrosu belli oldu.

'in 40. haftasında ile kozlarını paylaşacak olan 'ın kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Kevin N'Koudou ve Bernard Mensah derbi kafilesinde yer almadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal'da derbi öncesi sakatlık şoku! Kartal'da derbi öncesi sakatlık şoku!
Beşiktaş'ta kötü haber! 2 yıldız derbide yok Beşiktaş'ta kötü haber! 2 yıldız derbide yok
Çebi'den flaş sözler! Fatih hoca tabii ki alkışlayacak! Çebi'den flaş sözler! "Fatih hoca tabii ki alkışlayacak!"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör