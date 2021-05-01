Beşiktaş-Hatayspor maçı öncesi Ghezzal orucunu hurmayla açtı!

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında lider Beşiktaş, Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş-Hatayspor mücadelesinin öncesinde siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Fikstüre tepki gösteren Yalçın, "Biz bu aceleyi anlamadık." yorumunda bulundu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)