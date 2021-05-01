01 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Hatayspor maçı öncesi Ghezzal orucunu hurmayla açtı!

Ghezzal ısınma sırasında orucunu böyle açtı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 Giriş Tarihi: 01.05.2021

'in 39. haftasında sahasında Atakaş 'u konuk edecek. Beşiktaş-Hatayspor mücadelesi için hazırlanan , ısınmaya ara verdi ve orucunu hurmayla açtı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'in 39. haftasında 'la karşılaşacak 'ta yıldız isim , ısınma sırasında orucunu hurma yiyerek açtı.

İşte Cezayirli yıldızın o anı:

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

Yalçın'dan fikstür tepkisi! haberin devamı

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