01 Mayıs 2021, Cumartesi
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Beşiktaş-Hatayspor maçı öncesi Ghezzal orucunu hurmayla açtı!
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Beşiktaş-Hatayspor mücadelesi için hazırlanan Rachid Ghezzal, ısınmaya ara verdi ve orucunu hurmayla açtı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Hatayspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ta yıldız isim Rachid Ghezzal, ısınma sırasında orucunu hurma yiyerek açtı.
İşte Cezayirli yıldızın o anı:
*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
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