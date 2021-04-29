Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. 5 gole sahne olan mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-2 kazanırken, Kevin N'Koudou bu karşılaşmada attığı golle kariyer rekorunu kırdı. Fransız yıldız, bu sezon Beşiktaş'ta 7 gole imza attı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)