29 Nisan 2021, Perşembe
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Salih Özcan Beşiktaş'a imzayı atıyor! Büyük aşama kaydedildi
Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor engelini de aşan Beşiktaş, kalan 4 maçın 3'ünü kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Siyah-beyazlıların ligdeki durumu bu yöndeyken, transfer çalışmaları da devam ediyor. Bu doğrultuda Kara Kartal, Bundesliga ekiplerinden Köln ile sözleşmesi bitecek Salih Özcan'la anlaşma zemininde büyük yol kat etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda düğmeye basan siyah-beyazlılar, Köln ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Salih Özcan transferinde mutlu sona yaklaştı. Alman ekibinin sözleşme yenileme teklifini reddeden 23 yaşındaki orta sahanın sezonun bitmesiyle imza atması bekleniyor.
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