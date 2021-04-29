29 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Salih Özcan Beşiktaş'a imzayı atıyor! Büyük aşama kaydedildi

Salih Süper Lig devine imzayı atıyor! Büyük aşama kaydedildi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.04.2021

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor engelini de aşan , kalan 4 maçın 3'ünü kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Siyah-beyazlıların ligdeki durumu bu yöndeyken, transfer çalışmaları da devam ediyor. Bu doğrultuda , Bundesliga ekiplerinden Köln ile sözleşmesi bitecek Salih Özcan'la anlaşma zemininde büyük yol kat etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ( spor haberi)

Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda düğmeye basan siyah-beyazlılar, Köln ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Salih Özcan transferinde mutlu sona yaklaştı. Alman ekibinin sözleşme yenileme teklifini reddeden 23 yaşındaki orta sahanın sezonun bitmesiyle imza atması bekleniyor.

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