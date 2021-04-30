30 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Ghezzal transferinde flaş bir detay ortaya çıktı! Sergen Yalçın sadece bir dakika...

Ghezzal transferinde flaş detay! Yalçın sadece 1 dakika...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.04.2021

'a kiralık olarak transfer olan , gösterdiği performansla hem siyah beyazlı takımda hem de 'de adını tarihe altın harflerde yazdırdı. Cezayirli oyuncunun transferine ilişkin flaş bir detay ortaya çıktı. Teknik direktör 'ın yıldız futbolcunun kadroya katılmasına sadece 1 dakikada karar verdiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Sezon başında 'den kiralanan , 'ın şampiyonluk yürüyüşündeki başrol oyunculardan birisi oldu. Cezayirli yıldızın, transfer hikâyesinde ise teknik direktör 'ın önemli bir etkisi var. Sabah'ın haberine göre; Yalçın, lig başlamadan önce önerilen Ghezzal'ın maç görüntülerini sadece 1 dakika izledikten sonra, "Ben bu oyuncuyu istiyorum, bana onu alın" dedi. Ayrıca tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'a gelişinde görüşmelere bizzat katılarak aktif rol oynadı. 28 yaşındaki sağ kanat da ortaya koyduğu futbolla hocasını yanıltmadı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Cyle Larin'in Premier Lig'den talipleri artıyor! İşte bonservis bedeli...

SON 9 YILIN EN ÇOK ASİST YAPAN İSMİ

16 gol pası ile asist krallığında zirvede bulunan ayrıca 5 kez rakip fileleri havalandıran 28 yaşındaki Cezayirli, son oynanan maçında takıma her iki kategoride de katkı sağladı. Ghezzal 'de son 9 sezonun en çok asist yapan ismi olurken, Beşiktaş'ta ise son 20 yılın en iyisi unvanını aldı. Bu unvan daha önce 14 asistli 'ya aitti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Larin'in talipleri artıyor! İşte o rakam... Larin'in talipleri artıyor! İşte o rakam...
Yalçın'dan oyuncularına mesaj! Şampiyonluk elimizde Yalçın'dan oyuncularına mesaj! "Şampiyonluk elimizde"
Aboubakar için flaş sözler! Bilerek oynamıyor Aboubakar için flaş sözler! "Bilerek oynamıyor"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör