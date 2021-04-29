Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan mali genel kurul açıklaması

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, mayıs ayında yapılması gereken olağan idari ve mali genel kurul için İstanbul Valiliği'ne başvurulduğunu duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip corona virüsü (Covid-19) pandemisi nedeniyle 2019 ve 2020 yıllarının idari ve mali genel kurul toplantılarının hala gerçekleştirilemediğine yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

"2019 yılı ve 2020 yılı idari ve mali genel kurul toplantılarımızın erteleme sonrası mayıs ayı içerisinde yapılması gerekmektedir. Ancak, salgının ağır şartlarda devam ettiği, toplantılara katılma hakkı bulunan üyelerimizin yaklaşık yüzde yirmisinin 65 yaş ve üzeri olduğu, engelli ve kronik rahatsızlığı olan üyelerimizin durumu göz önüne alınarak toplantıya katılım yönünden de değerlendirmeler yapılmaktadır. Tüm bu tereddütlerin giderilmesi adına, 2019 Yılı İdari ve Mali Genel Kurulumuzun 22-29 Mayıs 2021 tarihlerinde, 2020 Yılı İdari ve Mali Genel Kurulumuzun ise 23-30 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi için İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuştur. Konu hakkında derneğimize verilecek cevap ve başkaca gelişmeler olması halinde siz değerli üyelerimize bilgi verilecektir."

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ