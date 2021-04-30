30 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberi: Cyle Larin'in Premier Lig'den talipleri artıyor! İşte bonservis bedeli...

Larin'in talipleri artıyor! İşte o rakam...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.04.2021

'de şampiyonluk yarışını lider götüren 'ta, bu performansın en önemli pay sahipleri golcüler. Siyah beyazlıların forvetleri ve Cyle Larin, takımı sırtlıyor. Özellikle Kanadalı futbolcunun bu sezon gösterdiği performans, ekiplerinin de gözünden kaçmadı. İspanyollara göre West Ham United ve Everton yıldız oyuncu için 'ın kapsını çalacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Süper Lig lideri 'ta, Cyle Larin kariyerinin en parlak yılını yaşıyor. Kanadalı futbolcu Beşiktaş ve milli takım formasıyla etkili bir performans sergilerken, İngiliz ekiplerinin golcü futbolcuyu takipte olduğu da gelen haberler arasında. Bir süre önce 'ın radarına giren Kanadalı, scoutlarının raporlarında ilk sırada yer alıyor. İspanyol basının haberine göre, Larin için en ciddi talipler West Ham United ve Everton... Larin ile ilgili haberde ayrıca transferde kapının 12 milyon Euro'dan açılacağı iddia edildi. Şampiyonluk yarışında Beşiktaş'a beklenmeyecek derecede katkı veren 25 yaşındaki oyuncu da özellikle İngiltere'den gelen tekliflerden dolayı oldukça memnun. Larin'in menajeri Paul Tenorio, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kanadalı golcünün Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ve şu anda transfer konularını düşünmediğini söylemişti. Siyah beyazlılar üç sene önce 1,9 milyon euro'ya transfer ettiği Larin'i geçen sezon Zulta Waregem'e kiralamıştı. (Fotomaç)

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