30 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Salih Uçan hamlesi! Görüşmeler başladı

Beşiktaş'tan Salih Uçan hamlesi! Görüşmeler başladı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 Giriş Tarihi: 30.04.2021

, 'a 3 yıllık resmi teklif yaptı. Görüşmeler başladı.

, 'a 3 yıllık resmi teklif yaptı. Görüşmeler başladı.

Detaylar birazdan...

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