30 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Salih Uçan hamlesi! Görüşmeler başladı
Beşiktaş, Salih Uçan'a 3 yıllık resmi teklif yaptı. Görüşmeler başladı.
Beşiktaş, Salih Uçan'a 3 yıllık resmi teklif yaptı. Görüşmeler başladı.
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