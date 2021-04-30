Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlı takımın kamp kadrosu belli oldu. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 39. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın açılış mücadelesinde lider Beşiktaş sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Mücadeleye az bir süre kala siyah-beyazlıların maç kadrosu da belli oldu.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges Nkoudou, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre, Cyle Larin

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