30 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 Giriş Tarihi: 30.04.2021

'in 39. haftasında , sahasında 'u konuk edecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlı takımın kamp kadrosu belli oldu. İşte detaylar...

'de heyecan 39. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın açılış mücadelesinde lider sahasında 'u ağırlayacak. Mücadeleye az bir süre kala siyah-beyazlıların maç kadrosu da belli oldu.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU

, , , , , Fabrice Nsakala, , , , , , , , , Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges Nkoudou, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre, Cyle Larin

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Süper Lig devi teklif yaptı! Görüşmeler başladı Süper Lig devi teklif yaptı! Görüşmeler başladı
Beşiktaş'a iyi haber! Yıldız isim kadroya alındı Beşiktaş'a iyi haber! Yıldız isim kadroya alındı
Beşiktaş'ta G.Saray derbisi öncesi korkutan gelişme! Beşiktaş'ta G.Saray derbisi öncesi korkutan gelişme!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör