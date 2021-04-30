Son dakika spor haberi: Beşiktaş Salih Uçan ile görüşmelere başladı! İşte yapılan teklif...

A Spor muhabirlerinden Sercan Dikme, canlı yayında sıcak bir transfer haberi verdi. Dikme, Beşiktaş'ın Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan ile görüşmelere başladığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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