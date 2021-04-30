30 Nisan 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Salih Uçan ile görüşmelere başladı! İşte yapılan teklif...
A Spor muhabirlerinden Sercan Dikme, canlı yayında sıcak bir transfer haberi verdi. Dikme, Beşiktaş'ın Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan ile görüşmelere başladığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
30.04.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Alanyaspor 0 - 0 Fenerbahçe Reha Kapsal Devre Arası Yorumları / A Spor
- Reha Kapsal: "Gustavo Oyuna Girince Fenerbahçe Baskı Yiyor" / Takım Oyunu / 29.04.2021
- Takım Oyunu - 29/04/2021
- Beşiktaş Rize'de yara almadı
- Turgay Altay:"Alanyaspor Maçında Mesut Özil Tercihini Olumlu Olarak Görüyorum" / A Spor
- Hasan Çavuşoğlu: Her takım kazanmak için oynar
- Abdulkadir Parmak özür diledi
- İptal edilen penaltıda karar doğru mu?
- Sercan Dikme:"Rizespor Galibiyeti Sonrası Şampiyon Beşiktaş Kutlamalarını Duydum" / A Spor
Daha Fazla Gör
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...
- Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig